Sin acuerdo con los docentes universitarios: el Gobierno aplicará igual una suba salarial del 3%

El Gobierno nacional y los gremios docentes universitarios no lograron alcanzar un acuerdo durante la reunión paritaria de este jueves. El Ejecutivo mantuvo su propuesta de un aumento salarial del 3%, que fue rechazada por los sindicatos, aunque anticipó que aplicará igualmente la mejora.

El encuentro comenzó a las 11 de hoy y retomó las negociaciones que habían pasado a un cuarto intermedio el pasado 1 de septiembre. Según fuentes oficiales y gremiales citadas por TN, no hubo una nueva oferta por encima del 3% que ya estaba sobre la mesa.

Desde Nación aseguran que la suba será otorgada aun sin acuerdo paritario y consideran que, sumada a los incrementos anteriores, permite avanzar en el cumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante la reunión, la Subsecretaría de Políticas Universitarias sostuvo que toma como referencia el acuerdo del 10 de junio, que acumuló una recomposición del 35%, más este nuevo 3%.

Los sindicatos, sin embargo, cuestionan ese cálculo y aseguran que el mecanismo debería permitir que los salarios recuperen el nivel que tenían en diciembre de 2023. Según sus estimaciones, todavía faltaría alrededor de 23% de recomposición para alcanzar ese punto de comparación y, bajo otros parámetros contemplados en la ley, la actualización pendiente podría acercarse al 35%.

El fracaso de la negociación abre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. Desde los gremios anticiparon un esquema de paros continuos y analizan convocar a una marcha federal universitaria para mediados de octubre.

La discusión continuará esta tarde. A las 15 fueron convocados los trabajadores no docentes y el Gobierno anticipó que mantendrá para ese sector la misma propuesta del 3%.

La pelea por el Presupuesto 2027

La paritaria se desarrolla al mismo tiempo que crece la discusión por los recursos destinados a las universidades en el proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula, en cambio, que el sistema necesitará aproximadamente $11 billones durante el próximo año.

La diferencia entre ambas estimaciones ronda los $3,65 billones.

El Gobierno argumenta que para 2027 los fondos previstos representan una suba nominal del 20,6% frente a las transferencias estimadas para 2026. Los gremios y las universidades cuestionan esa comparación porque sostienen que debe contemplarse además la inflación y la pérdida salarial acumulada.

Así, la negociación docente terminó sin acuerdo y con posiciones contrapuestas sobre cómo debe cumplirse la Ley de Financiamiento Universitario, mientras continúa abierta la discusión por los recursos que tendrá el sistema durante 2027.