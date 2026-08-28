Fracasó la reunión del Consejo del Salario y el Gobierno definirá el aumento por decreto

La reunión del Consejo del Salario concluyó este viernes sin acuerdo entre las centrales sindicales y el sector empresario, por lo que el Gobierno nacional deberá definir por decreto la próxima suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El encuentro, que se realizó de manera virtual, se levantó luego de que la CGT y las CTA rechazaran la propuesta empresarial, que contemplaba un incremento del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $376.600 para trabajadores mensualizados, mientras que el valor para los jornalizados es de $1.883 por hora. Según TN, el Ejecutivo buscaba además garantizar que los salarios de convenio comiencen en torno al millón de pesos.

Antes de la discusión central se había desarrollado otra audiencia para analizar los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Desde las centrales sindicales consideraron insuficiente la oferta del sector empresario, que se ubicó por debajo del 2% mensual para los próximos meses.

El Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, empresarios, el Estado nacional y las provincias y tiene como una de sus principales funciones establecer el piso salarial de la economía formal.

La definición también tendrá impacto sobre la prestación por desempleo, cuyo monto se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

No es la primera vez que la falta de consenso deriva en una decisión unilateral del Ejecutivo. A comienzos de diciembre pasado, el Gobierno estableció mediante laudo una actualización del salario mínimo en diez tramos luego de que tampoco hubiera acuerdo entre las partes.

En paralelo, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo del SMVM. Según ese relevamiento, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo acumuló una caída real del 40,5%.

A diferencia de las jubilaciones y otras prestaciones que cuentan con mecanismos de actualización vinculados a la inflación, el salario mínimo no posee una fórmula automática, por lo que sus modificaciones dependen de los acuerdos alcanzados en el Consejo o, ante la falta de consenso, de la decisión del Gobierno.