"El reclamo por Malvinas es por vía diplomática", aseguró Presti

En medio del nuevo cruce entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, buscó bajar la tensión y dijo que el reclamo de soberanía continuará por la “vía diplomática y pacífica”.

El funcionario remarcó que la Cancillería es el área encargada de llevar adelante la posición argentina en el plano internacional y sostuvo que el planteo por las islas se mantiene dentro de esos canales.

“Que no haya trasnochados” que imaginen otro escenario, expresó al descartar una eventual escalada militar con Reino Unido.

Las declaraciones se conocieron luego de que Londres publicara una guía oficial destinada a empresas e inversores que desarrollan actividades en las Malvinas. El documento británico sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan en las islas y ofrece respaldo a quienes puedan recibir reclamos o sanciones de las autoridades argentinas.

El Gobierno argentino rechazó esa posición y anticipó que continuará aplicando su legislación contra empresas relacionadas con actividades económicas en el archipiélago sin autorización nacional. Según informó Cancillería, ya se enviaron cerca de 180 advertencias, se iniciaron 60 procedimientos administrativos y se presentaron tres denuncias penales.

Presti también se refirió al proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que incluye fusiles, aviones F-16, helicópteros, aeronaves P-3 Orion y vehículos blindados Stryker.

El ministro afirmó que esas incorporaciones tienen como objetivo reforzar la defensa y la protección territorial del país y negó que estén vinculadas con la disputa internacional por Malvinas.

Además, tal como señala TN, confirmó que en enero comenzará la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra con la que el Ejecutivo pretende ampliar la presencia argentina en el Atlántico Sur y fortalecer la logística hacia la Antártida. También se prevén trabajos en la base Petrel.

Las declaraciones coinciden con la decisión del Gobierno de avanzar con una denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto, cuya redacción fue terminada este miércoles, contempla medidas económicas, protección de infraestructura crítica y herramientas vinculadas con la vigilancia marítima y aeroespacial.