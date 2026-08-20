Los detalles del robo que sufrió Colapinto en Italia: "El peor día de mi vida"

Franco Colapinto reveló detalles del robo que sufrió durante sus vacaciones en Italia y aseguró que atravesó “el peor día” de su vida. El piloto argentino contó que delincuentes le llevaron prácticamente todas sus pertenencias mientras se encontraba en un restaurante de Milán.

El episodio ocurrió durante el receso de la Fórmula 1, antes del Gran Premio de Países Bajos. Colapinto había dejado sus cosas dentro del vehículo y, cuando regresó después de comer, descubrió que habían desaparecido.

Entre lo sustraído se encontraban su billetera, el pasaporte, ropa y la matera. “Todo me robaron”, resumió el corredor de Alpine al recordar el episodio en diálogo con ESPN.

Tras advertir el robo, realizó la denuncia correspondiente y regresó hacia Mónaco. Sin embargo, al llegar recibió un llamado de la Policía italiana informándole que habían encontrado la cartera con parte de su documentación.

La noticia lo obligó a regresar nuevamente a Italia para recuperar sus pertenencias y, según relató, terminó recorriendo alrededor de 1.200 kilómetros durante la misma jornada.

“Fue el peor día de mi vida”, reconoció Colapinto, aunque señaló que con el paso del tiempo tomó lo ocurrido como una experiencia de aprendizaje, ya que nunca antes había sufrido un robo ni había tenido que realizar una denuncia.

El argentino también se tomó con humor una de las pérdidas que todavía lamenta: su mate y el termo. Si bien pudo recuperar los documentos, aseguró que no volvió a saber qué ocurrió con esos elementos.

En otro tramo de la entrevista, Colapinto habló del regreso de la Fórmula 1 y de las mejoras que Alpine llevará al Gran Premio de Países Bajos.

El equipo desarrolló un importante paquete de actualizaciones para el A526, aunque inicialmente estará disponible únicamente en el auto de Pierre Gasly. El argentino deberá esperar para utilizar esas modificaciones.

Colapinto destacó que las pruebas realizadas en el simulador mostraron una mejora considerable y expresó su expectativa de que los cambios permitan solucionar algunos de los problemas de rendimiento y balance que arrastra el monoplaza.

La actividad en Zandvoort comenzará el viernes con la única práctica libre y continuará con la clasificación para la carrera Sprint. El domingo se disputará el Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto le contó a Fossaroli cómo fue el robo en Milan!



“Me robaron todo, billetera, pasaporte, toda la ropa. Un desastre, me quede en bolas” 😮‍💨



©️ | ESPN pic.twitter.com/IF13kgigEk — FC43 (@dailycolapinto) August 20, 2026

Con información de Infobae