"Muchas personas que antes compraban su medicación hoy no pueden hacerlo"

El secretario de Salud de Bahía Blanca, Federico Bugatti, se refirió al funcionamiento de la Unidad Municipal de Atención y Dispensa de Medicamentos y advirtió que cada vez más vecinos necesitan asistencia para sostener tratamientos por enfermedades crónicas.

“Muchas personas que antes iban y compraban en forma particular la medicación hoy no lo pueden hacer o les cuesta llegar”, señaló en diálogo con el programa Modo Sábado en La Brújula 24.

Según datos compartidos por el Municipio, el programa acompaña actualmente a más de 4.000 pacientes con enfermedades crónicas, genera unas 24.000 recetas por año y destina más de $800 millones para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Además, indicaron que la iniciativa aumentó su alcance en un 33% desde el inicio de la actual gestión municipal.

Bugatti aclaró que no se trata de medicamentos “gratis”, sino de una prestación financiada por el Estado local. “Los paga el Estado Municipal, con los impuestos de toda la gente”, remarcó.

El funcionario explicó que el objetivo es garantizar el acceso a la salud y, en particular, a los tratamientos, una de las patas fundamentales para sostener la atención de personas con enfermedades crónicas.

El sistema municipal cubre principalmente medicación para patologías como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo y problemas de colesterol.

Bugatti indicó que la demanda creció por una combinación de factores: el aumento del precio de los medicamentos por encima de la inflación, la pérdida de empleo formal y la reducción de coberturas.

El secretario de Salud también recordó que el programa nacional Remediar, que enviaba botiquines directamente a las unidades sanitarias, fue interrumpido este año. A partir de esa situación, la Provincia puso en marcha Medicamentos Bonaerenses, con entregas trimestrales, mientras que el Municipio completa lo necesario para sostener la cobertura.

El circuito comienza en las unidades sanitarias. El paciente consulta con un médico, se genera una receta electrónica y luego se prepara la medicación para retirar el tratamiento mensual.

La entrega puede realizarse en la propia unidad sanitaria o en alguna de las 26 farmacias privadas que colaboran con el programa. Para retirarla, el paciente debe presentar el DNI.

Bugatti también se refirió a la situación de los afiliados de PAMI y reconoció que hay adultos mayores que enfrentan dificultades para acceder a todos los medicamentos que necesitan. “Es una escena que no estábamos acostumbrados a ver”, afirmó.