El futbolista Jonatan Gómez reveló que es adicto al juego y denunció extorsiones: "Perdí todo"

El futbolista argentino Jonatan Gómez reveló que atraviesa una grave situación personal a raíz de su adicción al juego y se quebró al contar el impacto que tuvo la ludopatía en su familia. “Perdí todo”, expresó el mediocampista, quien además denunció haber sido víctima de extorsiones por una deuda relacionada con apuestas ilegales.

Gómez, que tuvo pasos por Rosario Central, Racing y Argentinos Juniors, entre otros clubes, lleva cuatro meses sin jugar al fútbol y actualmente realiza un tratamiento médico y psicológico.

“No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, reconoció durante una entrevista con Marga TV de Rosario.

El jugador explicó que cuenta con el acompañamiento de su esposa, quien lo ayuda a controlar el uso del teléfono y a evitar posibles recaídas. Sin embargo, admitió que la situación provocó un fuerte deterioro en su vida familiar.

“Estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada. Cuando voy a ver a mis nenes, me preguntan por qué papá se va. Lloran y me preguntan por qué no estoy en casa”, relató entre lágrimas.

Gómez aseguró que durante mucho tiempo el miedo le impidió enfrentar la situación. “Perdí todo. No es solo el dinero, es temor, es todo”, sostuvo, aunque aseguró que está decidido a recuperarse: “Lo voy a revertir como sea, estoy en camino y lo quiero hacer”.

💬 "Perdí todo"



El futbolista Jonathan Gómez, ex @RosarioCentral, contó en diálogo con @robertocaferra que su ludopatía lo llevó a tener conflictos familiares y laborales. Además, denunció que el fiscal desestimó su caso por extorsiones.



Fuente: Marga TV pic.twitter.com/jHlTNbgA63 — Corta Rosario (@CortaRosario) August 20, 2026

El caso tiene además una derivación judicial. En mayo, el futbolista denunció haber sufrido amenazas y extorsiones vinculadas a una plataforma clandestina de apuestas denominada Lexus.

Según consta en la presentación, todo habría comenzado con una deuda de 50 mil dólares. La situación habría escalado en octubre del año pasado, cuando Gómez aseguró que fue amenazado de muerte junto a su familia y obligado a firmar cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares.

Su abogado, Paul Kurpnik, señaló que los documentos fueron posteriormente cedidos a otra persona presuntamente vinculada con la organización y utilizados para iniciar una demanda civil en los Tribunales de San Lorenzo.

A partir de ese reclamo, la Justicia ordenó el embargo preventivo de una vivienda ubicada en un barrio privado de Funes, un departamento en Rosario, un vehículo y cuentas bancarias del futbolista.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos extorsionadores también se habrían presentado en el predio donde entrenaba Sarmiento y en la vivienda de un familiar del jugador en Capitán Bermúdez. La investigación penal continúa en curso.

Con información de TN