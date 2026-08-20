Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la indemnización que reclamaba su familia

La Justicia rechazó el pedido de indemnización presentado por la familia de Sergio Denis por el accidente que sufrió durante un recital en Tucumán y consideró que la responsabilidad por la caída fue del propio cantante.

El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, mientras Denis brindaba un espectáculo ante sus seguidores.

El músico interpretaba “Te llamo para despedirme” y se desplazaba por el escenario cuando cayó dentro de una fosa de aproximadamente tres metros de profundidad. Como consecuencia del impacto sufrió un fuerte golpe en la cabeza y graves lesiones.

Denis permaneció internado y nunca logró recuperarse completamente. Murió el 15 de mayo de 2020 en Buenos Aires, más de un año después del accidente.

A partir de lo ocurrido, la familia del artista inició acciones judiciales y reclamó que se determinaran las responsabilidades por las condiciones de seguridad del teatro.

En marzo de 2023, Bárbara Hoffman, hija del cantante, había cuestionado el avance de la investigación y reclamado que el episodio fuera esclarecido en profundidad.

“Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”, había señalado en aquel momento.

Su abogado, Diego Colombo, también había sostenido que la caída podía haberse evitado y cuestionado la falta de medidas de prevención en torno a la fosa del escenario.

Sin embargo, tal como señala Cadena 3, el fallo conocido este jueves rechazó finalmente la solicitud de indemnización de los familiares y atribuyó la responsabilidad por el accidente al propio Sergio Denis.