Destacada C
Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la indemnización que reclamaba su familia
La Justicia desestimó el reclamo de la familia por el accidente ocurrido en 2019 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. El artista murió un año después como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
La Justicia rechazó el pedido de indemnización presentado por la familia de Sergio Denis por el accidente que sufrió durante un recital en Tucumán y consideró que la responsabilidad por la caída fue del propio cantante.
El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, mientras Denis brindaba un espectáculo ante sus seguidores.
El músico interpretaba “Te llamo para despedirme” y se desplazaba por el escenario cuando cayó dentro de una fosa de aproximadamente tres metros de profundidad. Como consecuencia del impacto sufrió un fuerte golpe en la cabeza y graves lesiones.
Denis permaneció internado y nunca logró recuperarse completamente. Murió el 15 de mayo de 2020 en Buenos Aires, más de un año después del accidente.
A partir de lo ocurrido, la familia del artista inició acciones judiciales y reclamó que se determinaran las responsabilidades por las condiciones de seguridad del teatro.
En marzo de 2023, Bárbara Hoffman, hija del cantante, había cuestionado el avance de la investigación y reclamado que el episodio fuera esclarecido en profundidad.
“Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”, había señalado en aquel momento.
Su abogado, Diego Colombo, también había sostenido que la caída podía haberse evitado y cuestionado la falta de medidas de prevención en torno a la fosa del escenario.
Sin embargo, tal como señala Cadena 3, el fallo conocido este jueves rechazó finalmente la solicitud de indemnización de los familiares y atribuyó la responsabilidad por el accidente al propio Sergio Denis.
Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la indemnización que reclamaba su familia
Los detalles del robo que sufrió Colapinto en Italia: "El peor día de mi vida"
Un nene de 5 años permanece internado en el Hospital Penna por un cuadro de SUH
El futbolista Jonatan Gómez reveló que es adicto al juego y denunció extorsiones: "Perdí todo"
Milei dijo que la inflación cayó 85% durante su Gobierno y que "la economía está creciendo"
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Un intercambio de ropa pactado por redes terminó en asalto: hay dos detenidos
-
Noticias B10 horas ago
Detienen a uno de los autores de una violenta entradera en Universitario
-
Noticias B9 horas ago
Qué significa "farmear aura", la tendencia de TikTok que ya tiene batallas en plazas
-
Noticias B21 horas ago
Crimen de Santiago Vega: cerró el bar donde se encontraba antes de que le dispararan
-
Uncategorized21 horas ago
Se anticipa un jueves ventoso: emitieron alerta amarilla
-
Noticias B8 horas ago
Cinematográfica persecución: escapó en moto, descartó un arma y terminó detenido
-
Noticias B10 horas ago
El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo
-
El Tiempo10 horas ago
El viento se hará sentir en la ciudad y trae un fuerte descenso de temperatura