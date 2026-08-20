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Aeroparque cerrará dos días por obras de mantenimiento: qué pasará con los vuelos desde Bahía
La conexión con Buenos Aires será a través de Ezeiza.
El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante dos días la próxima semana debido a tareas de mantenimiento preventivo de la pista, en el marco de un plan integral de obras que lleva adelante Aeropuertos Argentina, lo que obligará a un recorte de los vuelos que salen desde Bahía Blanca hacia esa terminal en Buenos Aires.
Las operaciones se suspenderán durante dos días: desde las 9 horas del martes 25 de agosto hasta las 16 horas del jueves 27. Por ello, fueron reprogramados algunos vuelos, mientras otros fueron cancelados.
En el caso de Bahía Blanca, desde la Jefatura del Aeropuerto Comandante Espora, se informó que el martes 25 y el miércoles 26 solo se realizarán dos vuelos que conectarán con Ezeiza (cuatro menos de lo habitual). En tanto, el jueves también serán dos, pero el primero llegará desde Ezeiza y el segundo retomará las operaciones hacia Aeroparque. El viernes se retoman las frecuencias y destinos habituales.
|Día
|Hora
|Hora
|Ruta
|Vuelo
|martes 25
|13:05
|13:45
|Ezeiza-Bahía-Ezeiza
|1620/1
|16:55
|17:35
|Ezeiza-Bahía-Ezeiza
|1624/5
|miércoles 26
|12:25
|13:05
|Ezeiza-Bahía-Ezeiza
|1618/9
|18:40
|19:20
|Ezeiza-Bahía-Ezeiza
|1624/5
|jueves 27
|16:15
|16:55
|Ezeiza-Bahía-Aeroparque
|1622/3
|20:45
|21:15
|Aeroparque - Bahía - Aeroparque
|1624/5
La intervención y el esquema fueron acordados con las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que en conjunto definieron las fechas en función de las condiciones meteorológicas y de la previsible merma en las operaciones, de manera de minimizar el impacto operativo. Además, consideraron fundamental que la pista esté preparada para hacer frente a la temporada alta, que comienza en octubre.
Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas.
Fuente: Infobae / LB24
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