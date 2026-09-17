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Napostá le ganó a Pacífico y sigue como escolta en la Liga Oro

Se jugó la quinta fecha la noche de este jueves.

| 🕒 3 mins. de lectura.

La quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol de Oro se completó este jueves con cinco partidos, entre los que sobresalió el ajustado triunfo de Napostá sobre Pacífico por 85 a 83.

El equipo de la Avenida Alem consiguió una victoria importante para mantenerse en los primeros lugares y llegó a 18 puntos, uno menos que Estrella, que había abierto la jornada con su triunfo por 67 a 56 frente a Bahiense del Norte.

También festejó Pueyrredón, que se impuso como local a Barrio Hospital por 91 a 75. Por su parte, Liniers consiguió una amplia victoria ante Independiente por 83 a 52.

En otro de los encuentros de la noche, Villa Mitre derrotó a Leandro N. Alem por 89 a 75. Además, Olimpo venció con claridad a Estudiantes por 92 a 66.

Posiciones

POS EQUIPO PTS
Estrella 19
Napostá 18
Pueyrredón 17,5
Bahiense 17
Liniers 17
Villa Mitre 16,5
Pacífico 16
Estudiantes 15,5
L.N. Alem 14,5
10º Olimpo 13,5
11º Independiente 12,5
12º Barrio Hospital 12
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