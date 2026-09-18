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La Liga Plata entra en zona de definiciones: seis buscan los cuartos de final
Esta noche se jugará la séptima fecha, con varios cruces directos en una tabla que empieza a dividirse en tres bloques.
La Liga Bahiense de Plata disputará esta noche su séptima programación, de un total de 11, con una tabla que todavía no tiene posiciones definidas, pero que empieza a mostrar distintos escenarios de pelea.
En este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos en la primera fase, por lo que cada resultado tiene peso directo en la clasificación.
Por ahora, la tabla puede dividirse en tres grandes grupos: los seis que accederán directamente a cuartos de final, los cuatro que jugarán el play-in —del 7° al 10° puesto— y los dos que deberán pelear por la permanencia, ubicados en el 11° y 12° lugar.
En ese contexto, la fecha tendrá varios partidos entre rivales directos. Uno de los más importantes será Argentino-Comercial, ya que el local aparece séptimo con 17 puntos y necesita acercarse a la zona de clasificación directa, mientras que el portuario comparte el cuarto lugar con 18,5.
También será clave 9 de Julio-El Nacional. El local marcha tercero con 19 unidades, mientras que El Nacional suma 18,5 y comparte ubicación con Comercial.
Otro duelo importante será Ateneo-Sportivo. Sportivo está sexto con 17,5 puntos, en el último puesto de acceso directo, mientras que Ateneo aparece octavo con 16,5 y buscará achicar distancia para meterse de lleno en esa discusión.
En la parte baja, Bahía Basket-La Falda también tendrá valor especial. Bahía llega décimo con 15,5 puntos, dentro de la zona de play-in, mientras que La Falda está undécimo con 13,5 y necesita sumar para escapar de la pelea por la permanencia.
El líder San Lorenzo, invicto en este tramo, recibirá a Velocidad. El equipo naranja suma 22 puntos y viene de borrar el asterisco tras vencer a Argentino en el pendiente. Velocidad, con 16,5, intentará dar el golpe para fortalecer su lugar en zona de play-in.
Por su parte, Altense, escolta con 19,5 puntos, visitará a Espora, que marcha último con 13.
Las posiciones tienen a San Lorenzo como líder con 22 puntos. Luego aparecen Altense, con 19,5; 9 de Julio, con 19; Comercial y El Nacional, con 18,5; Sportivo, con 17,5; Argentino, con 17; Velocidad y Ateneo, con 16,5; Bahía Basket, con 15,5; La Falda, con 13,5; y Espora, con 13.
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