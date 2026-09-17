Deportes
Estrella ganó y sigue solitario en la cima de la Liga Oro
Se impuso a Bahiense del Norte en el arranque de la quinta fecha.
Estrella retuvo su lugar de único puntero del segundo tramo de la Liga Oro del básquet local, al vencer a Bahiense del Norte la noche de este jueves con pizarra de 67-56.
La quinta fecha continuará este jueves, también desde las 21, con los partidos Napostá-Pacífico, Villa Mitre-Alem, Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.
Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primero.
Con esta victoria Estrella ganó distancia de sus escoltas, que ya no podrán darle alcance en esta fecha.
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