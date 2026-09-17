Deportes
Se juegan cinco partidos por la Liga Oro
Se destaca el enfrentamiento entre Napostá y Pacífico.
La quinta fecha de la Liga Bahiense de Oro se completará esta noche con cinco partidos, luego del triunfo de Estrella sobre Bahiense del Norte por 67 a 56.
La jornada tendrá dos encuentros destacados. En la Avenida Alem, Napostá recibirá a Pacífico, en un cruce clave para la parte alta. El local llega tercero con 16 unidades, mientras que el Verde suma 15 y buscará acercarse al lote principal.
El otro partido fuerte estará en el José Martínez, donde Villa Mitre enfrentará a Alem. El Tricolor aparece con 14,5 puntos, al igual que Estudiantes, y necesita ganar para no perder terreno. Alem, con 13,5, intentará dar el golpe como visitante.
También jugarán Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.
Con la victoria de anoche, Estrella quedó arriba con 19 puntos y un partido más. Bahiense, que perdió una buena chance de alcanzar la cima, quedó segundo con 17, también con un juego adelantado.
Más atrás aparecen Napostá, con 16; Pueyrredón, con 15,5; Pacífico y Liniers, con 15; Villa Mitre y Estudiantes, con 14,5; L.N. Alem, con 13,5; Independiente y Olimpo, con 11,5; y Barrio Hospital, con 11.
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