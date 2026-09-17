Se juegan cinco partidos por la Liga Oro

La quinta fecha de la Liga Bahiense de Oro se completará esta noche con cinco partidos, luego del triunfo de Estrella sobre Bahiense del Norte por 67 a 56.

La jornada tendrá dos encuentros destacados. En la Avenida Alem, Napostá recibirá a Pacífico, en un cruce clave para la parte alta. El local llega tercero con 16 unidades, mientras que el Verde suma 15 y buscará acercarse al lote principal.

El otro partido fuerte estará en el José Martínez, donde Villa Mitre enfrentará a Alem. El Tricolor aparece con 14,5 puntos, al igual que Estudiantes, y necesita ganar para no perder terreno. Alem, con 13,5, intentará dar el golpe como visitante.

También jugarán Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.

Con la victoria de anoche, Estrella quedó arriba con 19 puntos y un partido más. Bahiense, que perdió una buena chance de alcanzar la cima, quedó segundo con 17, también con un juego adelantado.

Más atrás aparecen Napostá, con 16; Pueyrredón, con 15,5; Pacífico y Liniers, con 15; Villa Mitre y Estudiantes, con 14,5; L.N. Alem, con 13,5; Independiente y Olimpo, con 11,5; y Barrio Hospital, con 11.