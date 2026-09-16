Deportes
Estrella defiende la punta de la Liga Oro ante Bahiense del Norte
El líder recibe esta noche a uno de sus escoltas desde las 21. Mañana se completará la fecha con otros cinco partidos.
La Liga Bahiense de Oro tendrá esta noche un partido clave en la pelea de arriba. Estrella, único puntero del segundo tramo, recibirá a Bahiense del Norte, uno de sus escoltas, desde las 21, en el Luis Álvarez.
El equipo auriazul llega como líder con 17 puntos, producto de una campaña de 12 triunfos y 3 derrotas. Bahiense, por su parte, aparece segundo con 16 unidades, la misma línea que Napostá, y buscará dar el golpe como visitante para meterse de lleno en la discusión por la punta.
La fecha continuará este jueves, también desde las 21, con los partidos Napostá-Pacífico, Villa Mitre-Alem, Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.
Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primero.
Las posiciones tienen a Estrella como líder con 17 puntos. Luego aparecen Napostá y Bahiense del Norte, con 16; Pueyrredón, con 15,5; Pacífico y Liniers, con 15; Villa Mitre y Estudiantes, con 14,5; Alem, con 13,5; Independiente y Olimpo, con 11,5; y Barrio Hospital, con 11.
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