Marley vuelve con un clásico de Telefe

La televisión empieza a mover sus fichas para los próximos meses y ya aparecen algunas novedades fuertes de cara al verano. Durante su habitual columna de espectáculos en Hora Pico, emitido por La Brújula 24, Laura Ubfal comentó detalles sobre el regreso de Marley, nuevas producciones internacionales y los cambios que se vienen en distintos programas.

Una de las principales novedades pasa por Marley, quien volverá a la pantalla de Telefe con “Minuto para ganar”, formato que ya encabezó en anteriores temporadas.

La intención del canal es comenzar a grabar durante noviembre para dejar adelantados los programas que saldrán al aire durante el verano. Según contó la periodista, Telefe pretende que Momi Giardina acompañe al conductor, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado.

“Se va a grabar antes porque es para el verano. Todo el mundo empieza a grabar antes porque después la gente se quiere ir de vacaciones”, explicó.

Otro de los temas que genera expectativa es el regreso de “Avenida Brasil”. La producción de la segunda temporada ya comenzó y volverá a contar con algunos de los personajes centrales de la historia.

Ubfal señaló que Débora Falabella y Cauã Reymond, quienes interpretaron a Nina y Jorgito, tendrán nuevamente lugares importantes dentro de la trama. La ficción se estrenaría primero durante el verano brasileño y todavía no hay precisiones sobre cuándo llegará a la Argentina.

La periodista también destacó el peso que las telenovelas continúan teniendo en Brasil y recordó el fenómeno que durante décadas tuvieron las tiras diarias en la televisión argentina, con producciones como “Muñeca Brava” y “Son Amores”.

En tanto, durante la columna también hubo espacio para el estreno de Gran Hermano Uruguay, que comenzó este domingo con 21 participantes y una particularidad: la casa cuenta solamente con 20 camas. El público deberá decidir cuál de los aspirantes queda afuera. Según Ubfal, el reality tuvo un fuerte debut de audiencia y podrá verse también desde Argentina a través de la plataforma Vix. El casting reúne participantes de distintas edades y regiones de Uruguay.

Además, se refirió a los movimientos en el programa de Vero Lozano tras la salida de Evangelina Anderson. Por el momento, no está confirmado quién ocupará su lugar ni si la producción decidirá incorporar definitivamente a otra figura.

Finalmente, Ubfal repasó el último parte médico de Mirtha Legrand, que continúa internada y evoluciona favorablemente. Los profesionales lograron identificar la bacteria que la afectaba y la conductora seguirá con tratamiento específico y controles médicos.

Para conocer más sobre estos temas podés ingresar al sitio www.laubfal.com.