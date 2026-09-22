Wanda, Susana y una comparación polémica

Las amenazas y el hostigamiento que reciben distintas figuras del espectáculo volvieron a quedar en el centro de la escena luego del inquietante episodio que sufrió Homero Pettinato durante una transmisión en vivo.

El tema fue uno de los principales ejes de la columna de espectáculos de este martes en Hora Pico, por La Brújula 24, donde se brindaron detalles del episodio ocurrido mientras Pettinato participaba de un programa del canal de streaming Olga.

Según se relató, un hombre permaneció durante varios minutos frente a la vidriera del estudio y, cuando Pettinato advirtió su presencia, realizó un gesto simulando que le cortaba el cuello.

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❗️ Las cámaras de seguridad de OLGA captaron el momento de la amenaza a Homero Pettinato



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“Se fue directo a la Policía a hacer la denuncia”, se explicó durante la columna. El acusado, de acuerdo con la información difundida, llevaría un largo tiempo hostigando tanto al conductor como a su hermana, la actriz Tamara Pettinato.

La situación generó especial preocupación porque la amenaza quedó registrada por las cámaras. “Las redes son muy, muy terribles. Son una cloaca”, sostuvo Laura Ubfal al analizar el fenómeno y recordar que numerosos integrantes del ambiente artístico atravesaron situaciones similares.

La periodista también contó su propia experiencia con las agresiones digitales y reconoció que los ataques masivos pueden llegar a afectar emocionalmente a quienes trabajan de manera permanente en los medios. “Llega un momento en que te angustian. Cuando es un ataque masivo, a veces pasa. Hay que hacerse fuerte y aguantar”, señaló.

Wanda, Susana y una comparación que generó polémica

Otro de los temas de la mañana fue el cruce entre Marcela Tauro y Guillermo Coppola a raíz de una comparación entre Wanda Nara y Susana Giménez.

La discusión comenzó después de que Nora Colosimo, madre de Wanda, planteara que su hija había alcanzado un nivel de popularidad comparable con el de la histórica conductora.

Ubfal consideró que se trata de épocas diferentes y que no necesariamente debe establecerse una competencia entre ambas. “Susana es Susana y va a seguir siéndolo como un mito del espectáculo, de la televisión, una diva. Wanda está en su camino, vigente y actual”, explicó.

También destacó el presente profesional de Nara, con proyectos televisivos, producciones audiovisuales y emprendimientos comerciales.

El futuro de Mauro Icardi

Durante la columna también hubo espacio para hablar de Mauro Icardi y su futuro futbolístico. Ubfal señaló que el delantero continúa entrenándose mientras define los próximos pasos de su carrera y aseguró que algunas alternativas que aparecían en el horizonte comenzaron a descartarse.

“El tiempo pasa”, advirtió respecto de la posibilidad de que el atacante consiga rápidamente un nuevo destino.

Para conocer más sobre estos temas podés ingresar al sitio www.laubfal.com.