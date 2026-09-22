Salud escolar: casi la mitad de los chicos de primer grado necesitó atención médica

Casi la mitad de los alumnos de primer grado evaluados durante 2026 en escuelas públicas bonaerenses necesitó iniciar o continuar algún tipo de atención en el sistema de salud. Así surge de los resultados del programa Salud Escolar Bonaerense, que este año evaluó a 20.431 estudiantes y derivó a 9.067, el 44,38% del total.

Entre los motivos de derivación, los controles odontológicos fueron los más frecuentes: el 32% de los alumnos derivados fue remitido a odontología. En segundo lugar se ubicaron las consultas oftalmológicas, que representaron el 22,2% de las derivaciones. También hubo derivaciones para completar esquemas de vacunación (18,8%) y para atención nutricional (8,8%).

El programa, implementado por los ministerios de Salud y de Educación de la Provincia, tiene como objetivo detectar problemas de salud en las escuelas, promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y realizar un seguimiento del crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

A un año de su puesta en marcha, la iniciativa ya alcanzó a 36.656 alumnos en 1.703 establecimientos educativos: 1.198 escuelas urbanas y 505 rurales. Además, durante las jornadas realizadas en las escuelas se aplicaron 16.737 vacunas de calendario.

Según los datos oficiales, uno de cada cuatro niños y niñas de primer grado de la provincia ya accedió a una consulta de salud en la escuela. Entre los controles realizados, se detectaron cerca de 3.000 chicos y chicas que requieren seguimiento de su salud bucal y alrededor de 2.000 con algún tipo de problema o disminución de la visión.

Municipios adheridos al programa de salud

Las jornadas de salud integral se realizan en escuelas primarias de gestión estatal y están dirigidas principalmente a estudiantes de primer grado. También alcanzan a todo el alumnado de establecimientos de pueblos originarios y de aulas multiedad.

Los equipos de salud realizan evaluaciones clínicas generales, controles de agudeza visual, revisiones odontológicas y controles de vacunación, además de aplicar las dosis que correspondan. Las jornadas también incluyen actividades destinadas a promover hábitos saludables y prevenir enfermedades.

Cuando se detecta una situación que requiere atención, el seguimiento se realiza en conjunto con los equipos de orientación escolar y los municipios adheridos al programa, con el apoyo de los nodos regionales.

El programa comenzó en 2025 y actualmente cuenta con 99 municipios adheridos. Para incorporarse, los gobiernos locales deben conformar equipos interdisciplinarios de salud, coordinar acciones con el sistema educativo y registrar las prestaciones realizadas.

Fuente: DIB