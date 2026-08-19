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Un intercambio de ropa pactado por redes terminó en asalto: hay dos detenidos
La policía no descarta que estén involucrados en otros robos a mano armada.
Dos personas quedaron detenidas la tarde de este miércoles en un allanamiento por un robo a mano armada ocurrido en el contexto de un intercambio de ropa pactado por redes sociales.
Personal de Comisaría Primera detuvo a un joven de 16 años y a otro adolescente de 18 años, señalados como los acusados del delito cometido contra otro menor de edad.
De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió la noche del martes, cuando se acordó un intercambio de ropa en Thompson y Morel. Al llegar al lugar, la víctima fue amenazada por los dos detenidos, uno de ellos con un arma de fuego.
Gracias a testimonios y filmaciones de cámaras de seguridad se logró identificar a los victimarios y en el allanamiento se secuestraron las prendas sustraídas, el celular de la víctima y un revólver calibre 32.
La Policía no descarta que los dos detenidos estén involucrados en otros robos a mano armada ocurridos recientemente en el sector.
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