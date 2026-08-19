Crimen de Santiago Vega: cerró el bar donde se encontraba antes de que le dispararan

El bar donde se encontraba Santiago Vega minutos antes de que lo asesinaran anunció que cerrará sus puertas definitivamente “ante los lamentables hechos ocurridos recientemente y la situación generada”.

El local 333 Bar publicó su decisión en Instagram, donde además dijeron que buscan priorizar “la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas y de nuestra comunidad”.

Vega se encontraba en el bar durante la madrugada del sábado 8 de agosto con amigos celebrando el aniversario del Club Comercial, cuando integrantes de la barra de Olimpo comenzaron a molestarlos, generando una pelea en la cual el joven no estuvo involucrado.

Según pudo reconstruir la familia, los encargados del local encendieron las luces y sacaron a todos del lugar. Fue en la vereda donde Vega recibió el disparo que le segó la vida.

“Agradecemos profundamente a nuestros clientes, amigos y a todas las personas que nos acompañaron durante este tiempo. Lamentamos sinceramente los hechos ocurridos y esperamos que la situación pueda encaminarse de la mejor manera para toda la comunidad”, concluyó en su mensaje el 333 Bar.

De acuerdo con los testimonios de testigos, los encargados habían sido advertidos de la presencia de armas en el lugar, así como de la actitud violenta de la barra de Olimpo.

En su cuenta de Instagram, 333 Bar todavía mantiene la publicación en la que da cuenta de su reapertura el pasado 23 de julio, donde anunciaban que buscaban ser “un lugar donde cada día tenga una propuesta distinta y siempre sepas con qué te vas a encontrar”.

El pasado sábado se realizó una marcha en pedido de justicia por el crimen de Vega que culminó en el bar donde se colocaron velas y pintaron mensajes. Marcelo Vega, padre de Santiago, le atribuyó a los encargados del lugar parte de la responsabilidad de lo sucedido.