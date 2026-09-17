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Detuvieron al "Yuyito": está acusado de un robo a mano armada en Villa Rosario
Había amenazado con un arma a un repartidor de garrafas.
Un hombre de 27 años fue aprehendido este jueves acusado de haber robado a mano armada a un repartidor de garrafas en el sector de Villa Rosario.
El detenido fue identificado por la Policía como Nahuel García, conocido como "Yuyito", quien quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.
El procedimiento fue realizado por personal del Gabinete Investigativo de la comisaría Primera en la intersección de Estados Unidos y Piedrabuena, en el marco de un operativo de seguridad.
Según informó la Policía, el hecho investigado ocurrió el miércoles en Esmeralda al 400, donde un repartidor de garrafas fue abordado por un hombre que, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajo una mochila que contenía la recaudación y elementos personales.
A partir de la denuncia, se reunieron testimonios de testigos y analizaron registros de cámaras privadas de seguridad de la zona.
De acuerdo con el parte oficial, esas imágenes permitieron identificar a García como presunto autor del robo y registraron el momento en el que escapaba del lugar y descartaba la mochila sustraída.
Con los elementos incorporados a la investigación, los efectivos localizaron y aprehendieron al sospechoso durante la tarde de este jueves.
García quedó a disposición de la Fiscalía N°11 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La Policía indicó además que cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad y hechos cometidos con armas.
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