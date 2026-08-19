Prorrogan el llamado a licitación para la concesión del estacionamiento del aeropuerto de Bahía

La Municipalidad de Bahía Blanca prorrogó el llamado a licitación para la concesión de la administración del estacionamiento del aeropuerto de la ciudad y estableció una nueva fecha de apertura de sobres.

Según fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, la nueva fecha de apertura será el próximo 4 de septiembre (inicialmente se había establecido para el 14 de agosto).

A finales de julio, la Municipalidad notificó a los propietarios de autos que estaban en el estacionamiento para que retiraran las unidades en un plazo de cinco días. Además, se inició una investigación para determinar quiénes ocupaban el lugar de manera permanente, desde cuándo y si contaban con algún tipo de autorización.

Luis Calderaro, jefe de Gabinete de la Municipalidad, afirmó en una nota para La Brújula 24 tras la limpieza del lugar que algunos particulares dejaban sus autos por tiempo indeterminado y que también había empresas que utilizaban el espacio como si fuera una playa propia o un depósito de vehículos.