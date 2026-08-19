"Tuny" Kollmann reveló detalles de la detención de Cerimedo y su vínculo con el caso ANDIS

El periodista Raúl Marcos “Tuny” Kollmann analizó este miércoles en el aire de “Bahía Hoy”, la situación de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia mientras la Justicia investiga si tuvo alguna participación en el ataque a tiros sufrido por su expareja, Nadia Beller.

El caso había sido informado este martes por La Brújula 24, luego de que Cerimedo fuera detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la causa que investiga el ataque contra la abogada y analista política.

“En principio, la escena es congruente con los antecedentes”, sostuvo Kollmann durante la nota con Germán Sasso. El periodista hizo referencia a las acusaciones previas de Beller contra Cerimedo y a las publicaciones en las que la mujer expuso fotos y conversaciones relacionadas con presuntos episodios de violencia.

De todas maneras, remarcó que todavía deberá establecerse judicialmente una eventual responsabilidad del consultor argentino en el ataque. “Eso habrá que probarlo”, aseveró.

Kollmann calificó como “muy desprolijo” el accionar de los atacantes. Según relató, dispararon a corta distancia contra Beller, no lograron matarla y posteriormente tuvieron dificultades para escapar. “Hay dos sicarios que le disparan al lado y fallan, y después no les arranca la moto, no tienen con qué huir, roban otra moto”, describió.

En ese sentido, consideró que la investigación deberá determinar si existe una conexión entre los autores materiales y Cerimedo. “Hay que relacionar a los sicarios con él”, señaló.

Durante la charla también intervino el abogado y exfiscal Cristian Long, quien hizo referencia al relato brindado por Beller después del ataque. Según la versión mencionada durante el programa, la mujer sostuvo que Cerimedo le habría indicado previamente un horario y un lugar determinado para encontrarse y que, cuando llegó al sitio, fue atacada.

La entrevista avanzó luego sobre otro capítulo que involucra a Cerimedo en la Argentina: la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Kollmann recordó que el consultor declaró como testigo bajo juramento y afirmó ante la Justicia que el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de retornos dentro del organismo.

“Cerimedo hizo una declaración testimonial, bajo juramento, muy durísima. Él dice: ‘Sí, a mí Diego Spagnuolo me dijo que había coimas, que el 3% era de Karina y que se lo llevaban los primos Menem’”, explicó Kollmann, al describir el contenido de aquella presentación judicial. Las referencias forman parte de una causa por presunta corrupción y no constituyen hechos probados por una sentencia.

El periodista consideró relevante aquel testimonio porque permitió incorporar al expediente una declaración formal sobre conversaciones que Cerimedo dijo haber mantenido con Spagnuolo. “El fiscal no quería usar los audios que todos conocimos en su momento y acá tiene un testigo bajo juramento que dice: ‘Efectivamente, Spagnuolo me dijo lo mismo a mí’”, señaló.

Otro de los puntos abordados fue el origen de la filtración que dio inicio al escándalo de la ANDIS. Durante el programa se mencionó la hipótesis de que la información habría surgido del entorno cercano de Cerimedo. Kollmann sostuvo que desde un comienzo existía la sospecha de que el propio consultor había tenido intervención en la difusión del material.

La conversación también repasó la relación de Cerimedo con La Libertad Avanza. Kollmann recordó que tuvo un papel importante en la estructura digital durante el crecimiento político de Javier Milei y que llegó a desempeñarse como apoderado informático de la fuerza. “Era el encargado de la campaña digital”, explicó. También señaló que Cerimedo surgió dentro de espacios de derecha que inicialmente tenían una presencia marginal y posteriormente ganó protagonismo con la creación de La Derecha Diario.

Según Kollmann, con el paso del tiempo quedó enfrentado con sectores del oficialismo vinculados a Karina Milei y a los Menem, en medio de las disputas internas dentro de La Libertad Avanza.

El periodista también describió el perfil político de Nadia Beller, a quien definió como una abogada conocida en Bolivia que pasó de haber sido candidata dentro del espacio de Evo Morales a acercarse posteriormente a sectores vinculados con el actual gobierno boliviano.