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El Gobierno lanzará un programa para dar la ciudadanía argentina a cambio de inversiones
Los extranjeros podrán acceder mediante un aporte de US$350.000 al Tesoro o la compra de un título público por US$800.000. El esquema contempla también la incorporación de familiares y controles sobre el origen de los fondos.
El Gobierno nacional avanzará con un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a partir de una inversión, con el objetivo de captar capitales provenientes del exterior.
La iniciativa fue presentada este viernes en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una exposición en la Embajada argentina, en el marco de la Argentina Week. La apertura de las solicitudes está prevista para el último trimestre de este año.
El esquema establece dos alternativas para el solicitante principal. Una será realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La otra consistirá en suscribir un título público especialmente creado para el programa por US$800.000.
El régimen también permitirá incluir al grupo familiar. En el caso del cónyuge y de hijos solteros de entre 18 y 25 años, sin hijos, deberá abonarse un adicional de US$100.000 por persona. Para los menores de 18 años, el monto será de US$25.000.
De esta forma, según el ejemplo difundido durante la presentación, una familia tipo de cuatro integrantes podría acceder al mecanismo mediante un desembolso total de US$500.000 si elige la opción del aporte al Tesoro.
La entrega de la ciudadanía no será automática. Todos los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal y los postulantes estarán sometidos a controles destinados a verificar tanto su identidad como el origen y la trazabilidad de su patrimonio.
Además, tal como publica el portal Cadena 3, se revisarán antecedentes penales, historial migratorio y otros aspectos vinculados con el perfil de cada aspirante.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que trabajará en conjunto con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior.
Una vez concluido ese proceso, el organismo elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la decisión final sobre la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
Caputo sostuvo durante la presentación que la propuesta comenzó a diseñarse hace aproximadamente dos años y aseguró que para su elaboración se analizaron experiencias similares vigentes en otros países.
El Gobierno busca con este sistema generar una nueva vía para el ingreso de capitales y atraer inversores extranjeros interesados en obtener la ciudadanía argentina.
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