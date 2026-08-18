Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, por el ataque a su expareja

Fernando Cerimedo, consultor político argentino con fuerte presencia en las nuevas derechas latinoamericanas, fue detenido este martes en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba viajar a Buenos Aires. La Policía boliviana investiga su posible vinculación con el ataque a tiros contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres disparos frente a un hotel y lo acusó de estar detrás del atentado.

La detención vuelve a poner bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo, que pasó de trabajar en la estrategia digital de Jair Bolsonaro en Brasil a ocupar un rol central en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Durante ese período colaboró en la proyección internacional del entonces candidato libertario y facilitó la entrevista con Tucker Carlson. Una fuente citada en el texto sostuvo que “durante muchos años Cerimedo manejó a los trolls de Milei”, aunque el propio consultor aseguró posteriormente que ya no tenía relación con el Gobierno.

En Brasil, Cerimedo fue investigado por su participación en la difusión de denuncias sobre supuestas irregularidades electorales tras la derrota de Bolsonaro ante Lula da Silva. La causa lo vinculó inicialmente con una “organización criminal” y “milicias digitales”, pero luego fue sobreseído de esa acusación.

Además de su actividad política, Cerimedo es dueño del 50% de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad, consultora con la que trabajó en campañas y estrategias digitales en Chile, Honduras y Bolivia. En este último país se convirtió en uno de los principales asesores del presidente Rodrigo Paz.

Su nombre también quedó ligado al escándalo de la ANDIS por su relación con Diego Spagnuolo. Cerimedo declaró en 2025 que el exfuncionario le había hablado de un esquema de corrupción y afirmó ante la Justicia: “Spagnuolo me dijo que los Menem se están choreando casi un palo por mes”. Sin embargo, negó haberlo grabado o haber filtrado los audios.

Ahora, la Justicia boliviana deberá determinar si existen pruebas que conecten a Cerimedo con el ataque contra Beller, quien también denunció antecedentes de violencia y amenazas. El caso permanece abierto y bajo investigación judicial.

Con información de Infobae