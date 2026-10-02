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Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y figura esencial del rock argentino
El músico tenía 76 años y permanecía internado en un sanatorio de Quilmes. En enero había dialogado con La Brújula 24 sobre su trayectoria, los cambios en el rock y su mirada sobre una sociedad cada vez más atravesada por la tecnología.
Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una de las figuras fundamentales de la historia del rock argentino, murió este viernes a los 76 años luego de permanecer internado en un sanatorio de Quilmes. La noticia fue confirmada por sus hijos a través de las redes sociales del músico.
Cantante, guitarrista, violinista y compositor, Soulé integró la primera generación del rock nacional y dejó canciones que atravesaron distintas épocas, entre ellas “Presente (El momento en que estás)”, además de haber sido una de las figuras centrales detrás de “La Biblia”, el histórico álbum conceptual de Vox Dei.
“Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre”, expresó la familia al anunciar su fallecimiento. También señalaron que el artista murió “en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia”.
Tal como publica Infobae, la muerte se produjo pocas semanas después de que Soulé comunicara que debía realizar una pausa en sus presentaciones y compromisos públicos por razones de salud. El 11 de septiembre había anunciado que atravesaría un tratamiento acompañado por sus seres queridos.
Nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, Soulé inició a fines de los años 60 el camino que desembocaría en Vox Dei junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy. La banda se transformó posteriormente en una referencia ineludible de la música argentina.
Uno de los puntos más importantes de aquella trayectoria fue “La Biblia”, publicada en 1971, una obra que trasladó relatos y símbolos bíblicos al lenguaje del rock y que terminó convirtiéndose en uno de los trabajos conceptuales más reconocidos del género en el país.
En enero de este año, Soulé había conversado con La Brújula 24 en el programa Todo es Posible, conducido por Leandro Suñer. Durante aquella entrevista reflexionó sobre las transformaciones que había experimentado el género desde sus comienzos.
“Pasaron muchas cosas en cuanto a cómo se ha mezclado el rock con un montón de géneros y de tendencias y de ramas, que es muy difícil poder decir qué es y qué no es”, sostuvo entonces.
Recordó que cuando comenzó a tocar el panorama musical era diferente y que aquello que hoy se engloba bajo la denominación de rock tenía entonces una definición menos amplia.
“Cuando habíamos empezado a tocar hace muchos años atrás, era más fácil porque no se le llamaba rock a todo esto, directamente había un nombre genérico que era el de música progresiva, o sea, una música experimental”, explicó.
En aquella charla también había hablado sobre el avance de la inteligencia artificial. Contó que había encontrado un video confeccionado a partir de una fotografía suya de juventud en el que aparecía interpretando una versión de “Génesis” que, en realidad, nunca había cantado de esa manera.
Soulé aprovechó aquella experiencia para reflexionar sobre los cambios tecnológicos y sobre aquello que, a su entender, distingue esencialmente a las personas.
“El ser humano está hackeado, está viviendo una realidad muy comprometida”, sostuvo, y planteó la importancia de conservar los vínculos con la filosofía, la lectura, la religión, la amistad y el amor como dimensiones centrales de la condición humana.
Su carrera también incluyó una extensa etapa solista, discos propios, temporadas en Argentina, Inglaterra y España y posteriores reencuentros con Vox Dei. En 1997 volvió a presentar “La Biblia” con una versión renovada que reunió a artistas como Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.
La muerte de Soulé despide a uno de los protagonistas de los años fundacionales del rock argentino y recupera, al mismo tiempo, aquellas palabras que dejó en su paso por La Brújula 24 apenas nueve meses atrás.
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