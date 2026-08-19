La Armada sumará drones y aviones para reforzar la vigilancia del Mar Argentino, Malvinas y la Antártida

La Armada Argentina avanzará con la incorporación de drones y nuevas aeronaves destinadas a reforzar la vigilancia sobre el Mar Argentino, las Islas Malvinas y la Antártida, en medio de un proceso que apunta a recuperar y modernizar capacidades operativas de la fuerza.

El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, confirmó que hacia fines de este año o comienzos de 2027 está prevista la llegada de vehículos no tripulados de despegue vertical provenientes de Estados Unidos.

Los drones podrán operar desde las cubiertas de vuelo de los buques y serán utilizados para ampliar las tareas de vigilancia sobre las aguas argentinas. Según explicó Romay, los equipos estarán bajo operación exclusiva de la Armada y la información obtenida será utilizada por la propia institución.

A esa incorporación se sumarán aviones Beechcraft 360 destinados a patrulla marítima. Actualmente la fuerza utiliza aeronaves Beechcraft 200 y busca ampliar esa capacidad para mejorar el monitoreo del Atlántico Sur.

Romay señaló que la Armada mantiene actualmente información en tiempo real sobre los movimientos que se producen en los espacios marítimos argentinos mediante su Central de Operaciones. Ese trabajo se complementa con los patrulleros oceánicos y la coordinación con Prefectura Naval.

El jefe naval reconoció, sin embargo, que una parte de los principales medios de superficie cuenta con tecnología que necesita ser actualizada. Mencionó particularmente a los destructores Almirante Brown y a las corbetas clase Espora, unidades que acumulan más de cuatro décadas de servicio.

“La vigilancia y el control efectivo de nuestros espacios marítimos” constituyen aspectos centrales para la economía y la seguridad nacional, planteó Romay, quien destacó la creciente importancia estratégica que adquirió el ámbito marítimo a nivel internacional.

El plan de modernización también se desarrolla mientras Argentina sostiene su presencia en la Antártida. El rompehielos Almirante Irízar se encuentra en etapa de alistamiento para la próxima campaña de abastecimiento y apoyo científico, que, según aseguró el almirante, mantendrá los objetivos y la duración previstos.

Tal como publica Infobae, la Armada considera que la incorporación de nueva tecnología permitirá mejorar el control de la zona económica exclusiva y ampliar la capacidad de vigilancia sobre espacios considerados de interés estratégico para el país, entre ellos Malvinas y la Antártida.