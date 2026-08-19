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River visita a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana
El Millonario jugará desde las 21.30 en Bogotá el partido de ida de la serie, con varias bajas en defensa y luego de cortar su mala racha ante Argentinos Juniors.
River Plate visitará esta noche a Independiente Santa Fe de Colombia por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30, hora argentina, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega al compromiso después de vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental, resultado con el que consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura y dejó atrás una serie de derrotas consecutivas.
Para el duelo en Colombia, el entrenador deberá modificar la defensa. Gonzalo Montiel quedó afuera por una molestia en el aductor izquierdo, mientras que Marcos Acuña continúa recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho. Sus reemplazantes naturales tampoco están inscriptos para esta instancia de la competencia.
Ante ese panorama, Lucas Martínez Quarta podría ocupar el lateral derecho, con Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero como centrales y Facundo González por izquierda. Thiago Almada, que viene de ser titular ante Argentinos, volvería a estar desde el comienzo junto a Ángel Correa.
La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.
El Millonario llegó directamente a los octavos después de terminar primero e invicto en su grupo, con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates. Independiente Santa Fe, en tanto, debió atravesar los playoffs y eliminó a Caracas para meterse entre los 16 mejores del torneo.
El partido estaba previsto originalmente para la semana pasada, pero fue postergado a raíz del terremoto que afectó a Colombia. La Conmebol reprogramó la ida para este miércoles en Bogotá y fijó la revancha para el próximo 26 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Monumental.
El encuentro podrá verse por ESPN y DSports, mientras que también estará disponible a través de Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela.
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