Con gol de un ex Boca, Huracán dio el golpe: le ganó a River en el Monumental

En un partido cargado de emociones, Huracán dio el golpe y derrotó 2-1 a River en el Monumental por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, el Globo se llevó los tres puntos de Núñez ante el Millonario, que había empatado transitoriamente en los pies de Tomás Galván. Para colmo, se lesionaron Thiao Almada y Tobías Andrada, convocados a la Selección Argentina, en el primer tiempo.

Fuente: TyC