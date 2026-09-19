Deportes
Con gol de un ex Boca, Huracán dio el golpe: le ganó a River en el Monumental
El Globo, que venía de vencer a Racing, se impuso por 2-1 sobre el Millonario en Núñez por la décima fecha de la Zona B.
En un partido cargado de emociones, Huracán dio el golpe y derrotó 2-1 a River en el Monumental por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, el Globo se llevó los tres puntos de Núñez ante el Millonario, que había empatado transitoriamente en los pies de Tomás Galván. Para colmo, se lesionaron Thiao Almada y Tobías Andrada, convocados a la Selección Argentina, en el primer tiempo.
Fuente: TyC
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