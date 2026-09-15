Boca empató en Brasil y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empató 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo argentino había ganado 1-0 el encuentro de ida y cerró la serie con un resultado global de 2-1.

Después de un primer tiempo sin goles, Boca encontró la ventaja a los 15 minutos del complemento. Leonel Flores asistió a Leandro Lozano, quien definió de zurda dentro del área para establecer el 1-0 y ampliar la diferencia en la eliminatoria.

A partir de allí, San Pablo necesitaba convertir dos veces para llevar la definición a los penales y adelantó sus líneas. El conjunto brasileño acumuló aproximaciones y obligó a Boca a sostenerse cerca de su área durante buena parte del tramo final.

El equipo argentino también contó con espacios para liquidarlo. Miguel Merentiel tuvo una oportunidad desde afuera del área y, a los 39 minutos, Santiago Ascacíbar quedó cerca del segundo tras un contraataque conducido por Sebastián Villa.

Cuando parecía que Boca se llevaba el triunfo, San Pablo llegó al empate. A los 44 minutos, Domingos Duarte conectó de cabeza un centro de Artur tras una pelota detenida y puso el 1-1.

El conjunto paulista buscó hasta el cierre, pero no consiguió el segundo tanto que necesitaba para prolongar la serie. Tras diez minutos de tiempo agregado, el empate quedó sentenciado y Boca aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo continental.

En semifinales, el Xeneize se medirá con Vasco da Gama, que este martes venció 2-0 a Independiente Santa Fe en Brasil luego del empate sin goles registrado en el encuentro de ida.

Los partidos de semifinales de la Copa Sudamericana están previstos para octubre, mientras que la final se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.