Confirmadas las semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Fluminense se medirá con Palmeiras en una serie brasileña, mientras que Estudiantes de La Plata enfrentará a Flamengo. Los cruces definirán a los dos equipos que disputarán la gran final del certamen continental.

La definición está programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Cómo se disputarán las semifinales

Partidos de ida

Estudiantes vs. Flamengo | martes 13 o miércoles 14 de octubre

Fluminense vs. Palmeiras | martes 13 o miércoles 14 de octubre

Partidos de vuelta

Flamengo vs. Estudiantes | martes 20 o miércoles 21 de octubre

Palmeiras vs. Fluminense | martes 20 o miércoles 21 de octubre

Cuándo será la final de la Libertadores

El partido que consagrará al nuevo campeón de América se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

La Conmebol todavía no confirmó el horario oficial del encuentro. Como referencia, la final de la edición anterior comenzó a las 18:00 de Argentina.

Boca va por la final de la Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 también tiene definidos sus cruces de semifinales. Boca Juniors se enfrentará con Vasco da Gama, mientras que Atlético Mineiro chocará con City Torque.

La final del segundo torneo continental se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Así serán las semifinales de la Sudamericana

Partidos de ida

Boca vs. Vasco da Gama | martes 13 o miércoles 14 de octubre

Atlético Mineiro vs. City Torque | martes 13 o miércoles 14 de octubre

Partidos de vuelta

Vasco da Gama vs. Boca | martes 20 o miércoles 21 de octubre

City Torque vs. Atlético Mineiro | martes 20 o miércoles 21 de octubre

Cuándo será la final de la Sudamericana

El encuentro decisivo por el título se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El horario todavía no fue confirmado oficialmente. Como referencia, la final de la edición anterior se disputó a las 17:00 de Argentina, el mismo horario correspondiente a Asunción, Paraguay, donde se jugó aquella definición.

Fuente; Canal 12