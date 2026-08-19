Bahía tendrá su primer certamen de destreza en Vespa con pilotos de distintos puntos del país

Por Leandro Grecco

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Bahía Blanca será escenario este sábado 22 de agosto de un campeonato de destreza en Vespa que reunirá a participantes de distintos puntos de Argentina y países de la región. La actividad se desarrollará en el Bahía Blanca Plaza Shopping y tendrá como uno de sus principales atractivos la primera edición de la Copa Challenger Interclubes.

La propuesta es organizada por el Vespa Club Bahía Blanca y estará basada en la modalidad gymkhana, una competencia de habilidad en la que los pilotos deben completar un circuito sorteando diferentes obstáculos en el menor tiempo posible.

Andrés Florin explicó que los antecedentes de esta disciplina se remontan a comienzos del siglo XX. “Nace por allá por 1919, viene de la India y arranca como una competencia de destreza con caballos”, señaló. Décadas después, la modalidad fue adoptada por los primeros clubes de Vespa surgidos en Italia.

La tradicional motocicleta italiana comenzó a fabricarse en 1946 y, según indicó Florin, durante la década del 50 los clubes empezaron a desarrollar competencias de gymkhana que con el paso de los años adquirieron una fuerte presencia dentro de la actividad vinculada a la marca.

“La idea es llevarlo a que sea bastante reconocido acá también y que se puedan traer los pilotos campeones de allá a competir”, explicó. En ese sentido, destacó que la modalidad empieza a extenderse en Sudamérica y que el mismo 22 de agosto habrá una competencia de características similares en Brasil.

La convocatoria bahiense contará con representantes de Uruguay y Chile, además de participantes provenientes de Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Punta Alta y la propia ciudad. El Vespa Club Bahía Blanca cuenta actualmente con menos de 45 socios activos.

La competencia estará dividida en tres categorías. La Small Frame incluirá unidades de entre 50 y 125 centímetros cúbicos; la Large Frame, modelos de entre 150 y 200 cc; mientras que la categoría New Vespa o Vespa Modern agrupará a las unidades más recientes, de entre 150 y 300 cc y cuatro tiempos.

Los participantes extranjeros podrán competir dentro de sus respectivas categorías, mientras que la Copa Challenger estará reservada para quienes representen a un Vespa Club del país. El trofeo quedará durante un año en manos del club al que pertenezca el piloto que consiga el mejor tiempo general del circuito, hasta la realización de la próxima edición.

La actividad comenzará a las 9.30 con la apertura del circuito y las inscripciones. A las 10.30 estarán habilitadas las prácticas y desde las 11.30 comenzarán las tandas clasificatorias, que se extenderán durante el mediodía y parte de la tarde.

La jornada finalizará por la noche con una cena de camaradería, entrega de premios y distintas actividades para los invitados. El encuentro también servirá para celebrar el 12º aniversario del Vespa Club Bahía Blanca.