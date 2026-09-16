Leandro Paredes dejó en claro que Boca "tiene que pelear todo"

Boca se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana tras igualar 1-1 con San Pablo este martes en el Morumbí y el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, destacó la actuación del equipo. “Hicimos un gran partido”, aseguró.

“Vinimos a esto, a clasificar, a hacer un partido como el que habíamos hecho en casa. Hoy lo hicimos muy bien”, expresó el volante de 32 años en diálogo con Dsports una vez finalizado el encuentro. Lejos de especular con la ventaja que los dirigidos por el Vasco Arruabarrena habían obtenido en la ida, dejó en claro que: “Queríamos ganar, pero lo importante es estar en semis”.

El futbolista campeón del mundo con la Argentina en Catar 2022 se mostró muy conforme y analizó los distintos momentos del partido: “Jugamos muy bien. Fuimos a presionar alto; cuando tuvimos que jugar, jugamos, cuando la tuvimos que tirar o meter, lo hicimos y cuando tuvimos que ser inteligentes, lo fuimos. Era una prueba de madurez y lo hicimos muy bien”.

Por último, valoró que Boca siga con vida en las tres competencias (Torneo Clausura, Copa Argentina y Sudamericana) y dejó un mensaje para lo que viene. “Tenemos que pelear todo lo que estamos jugando porque somos Boca y así debe ser”, sentenció.

El ex Roma y Juventus completó los 90 minutos y redondeó una buena actuación, a pesar de que llegó exigido físicamente al compromiso de esta noche en el Morumbí. Tras el pitazo final de Gustavo Tejera, varios jugadores del local fueron a increparlo, pero Paredes, para evitar cualquier sanción posible, no entró en las provocaciones y se alejó junto a sus compañeros.

Fuente: TyC