Deportes
River va por su cuarto triunfo al hilo ante Huracán en el Monumental
El Millonario recibe al Globo este sábado desde las 19, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio buscará una nueva victoria para seguir firme en zona de playoffs.
River atraviesa un momento de recuperación y buscará prolongarlo este sábado ante Huracán, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19 en el Monumental, con arbitraje de Facundo Tello y Fernando Echenique a cargo del VAR.
El Millonario llega en alza después de conseguir tres triunfos consecutivos desde que Leonardo Ponzio asumió como entrenador. Venció a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, resultados que le permitieron recuperar terreno y afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.
Ahora, River irá por una nueva victoria que le permita continuar escalando en la tabla anual, con el objetivo de conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.
El equipo que prepara Ponzio
Ponzio apostaría nuevamente por los mismos once titulares y, de confirmarse, River repetiría formación por cuarto partido consecutivo, algo que no sucede en el club desde 2016, cuando Marcelo Gallardo lo consiguió durante su primer ciclo como entrenador.
Santiago Beltrán volvería a ocupar el arco, mientras que la defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.
En el mediocampo, Fausto Vera actuaría como volante central, acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván, con mayor libertad para soltarse y llegar al área rival. Más adelante, Thiago Almada ocuparía el lugar de enganche.
En ataque, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la delantera.
El posible once de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Sábado 19 de septiembre
14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Pablo Giménez
14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Delbarba
16.45 Unión – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
19.00 River – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariano Ascensi
Domingo 20 de septiembre
14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Verlota
17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Platense – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carla López
19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Luis Martínez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Javier Uziga
21.30 Vélez – Tigre (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
VAR: Yamil Possi
AVAR: Joaquin Gil
Lunes 21 de septiembre
14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Matías Billone
21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Lucas Germanotta
Fuente: Diario Panorama
Guaminí: llevan una semana buscando al quinto pescador desaparecido
"Muchas personas que antes compraban su medicación hoy no pueden hacerlo"
Murió un hombre en un choque de camiones sobre la Ruta 22
Primavera en Bahía: el Municipio desplegará controles y operativos de prevención
Qué es una neumopatía: el diagnóstico de Mirtha Legrand tras ser internada nuevamente
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
La Policía Federal hizo retirar la cartelería de los gremios antes del arribo de Milei al centro
-
Noticias B21 horas ago
Libertarios se concentran frente al hotel donde se encuentra Milei
-
Noticias B23 horas ago
Susto en Patagonia: un portón aprisionó a un bebé de un año y medio
-
Noticias B24 horas ago
La recorrida de Milei por MEGA, una de las inversiones del RIGI en Bahía
-
Noticias B15 horas ago
Ordenan suspender el aumento de tarifas eléctricas en Bahía y el resto del interior bonaerense
-
Noticias B21 horas ago
Susbielles le pidió una audiencia a Milei y no tuvo respuesta
-
Noticias A19 horas ago
Milei salió del hotel, saludó a sus seguidores y cerró su visita a Bahía
-
La región14 horas ago
Capturaron a tres prófugos armados que eran buscados en Tornquist