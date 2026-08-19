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Racing avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina
La Academia ganó 1-0 en San Luis con un gol de Tomás Conechny a los tres minutos.
Racing derrotó este miércoles por 1-0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tomás Conechny convirtió el único gol del encuentro cuando apenas se jugaban tres minutos.
El conjunto de Avellaneda golpeó prácticamente desde el arranque. Adrián “Maravilla” Martínez envió un centro al área y Conechny apareció para conectar de cabeza y superar a Thiago Cardozo.
Racing estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 12 minutos, cuando Martínez aguantó la pelota y habilitó a Ulises Ortegoza, cuyo remate terminó estrellándose contra uno de los postes.
Belgrano respondió y generó situaciones para alcanzar la igualdad. Lucas Passerini tuvo una de las más claras con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras que Facundo Cambeses intervino ante los intentos del conjunto cordobés.
Antes del descanso, Racing volvió a convertir por intermedio de Martínez, luego de un rebote tras una definición de Matko Miljevic, pero la acción quedó invalidada por posición adelantada.
En el complemento, el equipo cordobés buscó el empate y obligó a Racing a sostener la diferencia. A los 27 minutos, Martínez dispuso de una oportunidad para liquidarlo, aunque Cardozo respondió para mantener a Belgrano en partido.
El momento de mayor tensión llegó en tiempo de descuento. Belgrano consiguió mandar la pelota a la red y parecía llevar la definición a los penales, pero después de la revisión del VAR el árbitro Sebastián Zunino anuló el tanto por fuera de juego.
Con el 1-0 definitivo, Racing aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Copa Argentina y continúa en carrera por el título.
Con información de TyC Sports
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