Pigüé: detuvieron al acusado de darle una brutal golpiza a un hombre

Un hombre de 24 años fue detenido este miércoles en Pigüé acusado de agredir a un joven de 21 años durante un episodio ocurrido en febrero pasado, en el que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

La investigación fue iniciada por personal de la Comisaría de Saavedra Seccional 1° de Pigüé por un hecho caratulado como “Lesiones Graves” y permitió identificar como presunto autor a Matteo Martinoya.

El episodio ocurrió en febrero, cuando la víctima, Darío Gabriel Carrizo, fue interceptado por una camioneta Volkswagen Amarok. De acuerdo con la investigación, Martinoya habría descendido del vehículo y golpeado a Carrizo, quien cayó al suelo. Posteriormente, habría recibido una patada en la zona de la cabeza.

La víctima fue trasladada al Hospital Municipal de Pigüé, donde recibió asistencia médica. Los profesionales determinaron que había sufrido un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y que las lesiones eran de carácter grave.

Tras reunir distintos elementos probatorios, los investigadores solicitaron una medida judicial que fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Este miércoles se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde la Policía concretó su detención y secuestró un teléfono celular. Martinoya quedó a disposición de la Justicia.