Federal A: Olimpo defiende la punta en casa y Villa Mitre tendrá una exigente visita

Olimpo y Villa Mitre volverán a presentarse por la quinta fecha de la Zona B del Nonagonal del Torneo Federal A. El Aurinegro será local ante Kimberley de Mar del Plata el próximo domingo a las 15:30, mientras que el Tricolor deberá afrontar el largo viaje en avión a Salta para medirse con Juventud Antoniana (viernes a las 21).

El conjunto "Aurinegro" llegará al compromiso como único líder de la zona, con 8 puntos en cuatro presentaciones. Hasta el momento consiguió dos triunfos y dos empates, con cuatro goles a favor y apenas uno en contra.

Los dirigidos por Carlos Mungo vienen de igualar 1-1 ante Argentino de Monte Maíz como visitantes. El equipo cordobés se puso en ventaja por intermedio de Blangetti, mientras que Ibarra marcó el empate para el elenco bahiense, que conservó la punta del grupo.

Ahora, recibirá en el Roberto Carminatti a Kimberley, que suma 6 unidades y ocupa el quinto puesto, aunque disputó un partido menos. El conjunto marplatense llegará después de vencer 3-1 a Cipolletti y buscará acercarse a los primeros lugares.

Villa Mitre, por su parte, tendrá que afrontar un largo viaje para enfrentar a Juventud Antoniana en el estadio Fray Honorato Pistoia. El Tricolor está sexto con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota, y necesita sumar para volver a ubicarse entre los cuatro primeros, puestos que permiten avanzar a la siguiente instancia.

El "Tricolor" viene de empatar sin goles ante Alvarado en El Fortín, resultado que llegó después de la derrota 2-0 sufrida frente a Olimpo en el clásico. Enfrente de los orientados por Diego Cochas estará un Juventud Antoniana que marcha octavo, con un punto en tres partidos, y todavía no pudo ganar en esta etapa del certamen.

Con cinco jornadas por delante, los dos representantes bahienses ingresan en un tramo determinante del Nonagonal: Olimpo buscará sostener el liderazgo ante su gente y Villa Mitre intentará traerse puntos de Salta para mantenerse en carrera por la clasificación.