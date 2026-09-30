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Milei llegó a París para participar de la Argentina Week y reunirse con Macron
El Presidente encabezará un foro económico ante empresarios e inversores y mantendrá este jueves un encuentro bilateral con su par francés.
El presidente Javier Milei llegó este miércoles a París para participar de la Argentina Week, una actividad que reunirá hasta el viernes a funcionarios, gobernadores, empresarios argentinos y representantes de compañías francesas y europeas.
La agenda tendrá como uno de sus principales ejes la búsqueda de inversiones y la presentación de oportunidades comerciales en la Argentina. Milei estará acompañado por integrantes de su Gabinete y mandatarios provinciales.
La actividad central de este jueves comenzará con un discurso del Presidente en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Luego tendrá un encuentro con gobernadores y una reunión con un grupo de empresarios.
Más tarde, a las 13.50 hora argentina, Milei tiene previsto reunirse en privado con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Será una nueva bilateral entre ambos mandatarios. Antes del viaje, el jefe de Estado argentino aseguró que considera al dirigente francés “un amigo”.
La agenda continuará el viernes, cuando Milei participe del Foro Económico de París y reciba un reconocimiento en el Automóvil Club de Francia. También está previsto el cierre de la Argentina Week antes de emprender el regreso hacia Buenos Aires por la tarde.
Tal como publica TN, la comitiva tiene previsto arribar nuevamente al país durante la mañana del sábado.
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