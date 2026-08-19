Exclusivo: la declaración de la testigo más directa de la muerte de Cafasso

Una testigo directa de la caída que terminó con la muerte del abogado Juan Cafasso aportó a la Justicia un relato sobre los segundos previos al hecho ocurrido el sábado 6 de junio en el gimnasio Sport Club de Bahía Blanca. Su declaración fue tomada unas cinco horas después del episodio y forma parte de la investigación iniciada, en principio, bajo la carátula de homicidio culposo.

Según consta en el testimonio que consta en el expediente al que accedió LA BRÚJULA 24, la joven ingresó alrededor de las 12.30 al establecimiento ubicado en Sarmiento 4114 y permaneció aproximadamente 45 minutos en otros sectores del gimnasio antes de dirigirse al área donde estaban las bicicletas fijas, los aparatos elípticos y las cintas caminadoras.

Ese sector, de acuerdo con su descripción, estaba ubicado en un entrepiso al que se accedía mediante una escalera metálica de varios escalones y se encontraba a una altura aproximada de cuatro metros respecto del nivel del suelo.

La mujer relató que cerca de las 13.30 se encontraba utilizando una cinta caminadora, la primera ubicada al subir la escalera. A pocos metros y detrás de ella estaban los aparatos elípticos, donde observó a un hombre realizando actividad física.

En un momento interrumpió su ejercicio para tomar agua. Fue entonces cuando, de acuerdo con su declaración, percibió los sonidos que antecedieron a la caída.

“Escuché el ruido de una botella caer al suelo, junto con el sonido de una persona trastabillando”, manifestó ante los investigadores.

La testigo aseguró que inmediatamente se dio vuelta y observó al hombre “caer de espaldas, atravesando unos paneles o carteles de lona móviles que simulaban una pared divisoria”.

Otro de los datos incorporados a su declaración está relacionado con las características de esa separación. Según explicó, los paneles se encontraban colocados sobre una estructura que contaba con una base o pared de aproximadamente 30 centímetros de altura.

Después de presenciar la caída, la joven se acercó para comprobar el estado del hombre. Al mirar hacia el otro lado de la división, lo encontró tendido en el piso.

El testimonio constituye uno de los elementos incorporados al expediente para reconstruir las circunstancias en las que Cafasso cayó desde el sector elevado del gimnasio.

Cabe recordar que mientras los trabajadores del centro de entrenamiento insisten en la reapertura del lugar al tener temor por la pérdida de sus puestos laborales, la familia del fallecido se opone a un futuro levantamiento de la clausura.