Olimpo y una ilusión que se abraza fuerte: juega por el Federal A

Olimpo tendrá este domingo una cita clave en el Roberto Carminatti, donde recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la ida de los cuartos de final de la Fase Campeonato del Federal A.

El encuentro comenzará a las 15:30 y marcará el inicio del camino aurinegro en los playoffs por el primer ascenso.

Para este partido fue designado como árbitro Fernando Jesús Rekers, de Córdoba. Estará acompañado por Guillermo Yacante, de Luján, y Leonel Matías Suárez, de San Antonio de Areco, mientras que el cuarto árbitro será Franco David Morón, de General Pico.

La serie tendrá un valor especial para el equipo bahiense, que buscará hacerse fuerte como local para llegar bien parado a la revancha y seguir con vida en la pelea por el ascenso.

También por el Federal A, pero desde las 11, habrá actividad en cancha de Villa Mitre, donde se disputará el desempate por el descenso entre Círculo Deportivo de Otamendi y Sol de Mayo de Viedma.

Ese encuentro será dirigido por José Darío Sandoval, de Concordia, y definirá una situación límite en la categoría.

Torneo Federal A 2026 – Cuartos de final, ida

Domingo 27 de septiembre

15:30 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs Alvarado (Mar del Plata)

Sede/Ciudad informada: San Nicolás

Árbitro: Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas

Asistente 1: Emanuel José Serale, de Córdoba

Asistente 2: Pablo Alberto Ramírez, de Totoras

Cuarto árbitro: Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero

15:30 | Olimpo (Bahía Blanca) vs Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Fernando Jesús Rekers, de Córdoba

Asistente 1: Guillermo Yacante, de Luján

Asistente 2: Leonel Matías Suárez, de San Antonio de Areco

Cuarto árbitro: Franco David Morón, de General Pico

19:00 | Sol de América (Formosa) vs Cipolletti

Árbitro: Gustavo Federico Benítes, de Salta

Asistente 1: Luciano Agustín Díaz, de Salta

Asistente 2: Diego Pablo Ocampo, de Salta

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos, de Salta

19:30 | Atenas de Río Cuarto vs San Martín (Formosa)

Árbitro: Jorge David Etem, de Mendoza

Asistente 1: Hugo Fleitas, de Rosario

Asistente 2: Iván Adriel Araya Quintero, de Mendoza