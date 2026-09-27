Deportes
Olimpo y una ilusión que se abraza fuerte: juega por el Federal A
El Aurinegro recibirá desde las 15:30 al conjunto bonaerense en el Roberto Carminatti. Además, en cancha de Villa Mitre se jugará el desempate por el descenso.
Olimpo tendrá este domingo una cita clave en el Roberto Carminatti, donde recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la ida de los cuartos de final de la Fase Campeonato del Federal A.
El encuentro comenzará a las 15:30 y marcará el inicio del camino aurinegro en los playoffs por el primer ascenso.
Para este partido fue designado como árbitro Fernando Jesús Rekers, de Córdoba. Estará acompañado por Guillermo Yacante, de Luján, y Leonel Matías Suárez, de San Antonio de Areco, mientras que el cuarto árbitro será Franco David Morón, de General Pico.
La serie tendrá un valor especial para el equipo bahiense, que buscará hacerse fuerte como local para llegar bien parado a la revancha y seguir con vida en la pelea por el ascenso.
También por el Federal A, pero desde las 11, habrá actividad en cancha de Villa Mitre, donde se disputará el desempate por el descenso entre Círculo Deportivo de Otamendi y Sol de Mayo de Viedma.
Ese encuentro será dirigido por José Darío Sandoval, de Concordia, y definirá una situación límite en la categoría.
Torneo Federal A 2026 – Cuartos de final, ida
Domingo 27 de septiembre
15:30 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs Alvarado (Mar del Plata)
Sede/Ciudad informada: San Nicolás
Árbitro: Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas
Asistente 1: Emanuel José Serale, de Córdoba
Asistente 2: Pablo Alberto Ramírez, de Totoras
Cuarto árbitro: Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero
15:30 | Olimpo (Bahía Blanca) vs Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)
Estadio: Roberto Carminatti
Árbitro: Fernando Jesús Rekers, de Córdoba
Asistente 1: Guillermo Yacante, de Luján
Asistente 2: Leonel Matías Suárez, de San Antonio de Areco
Cuarto árbitro: Franco David Morón, de General Pico
19:00 | Sol de América (Formosa) vs Cipolletti
Árbitro: Gustavo Federico Benítes, de Salta
Asistente 1: Luciano Agustín Díaz, de Salta
Asistente 2: Diego Pablo Ocampo, de Salta
Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos, de Salta
19:30 | Atenas de Río Cuarto vs San Martín (Formosa)
Árbitro: Jorge David Etem, de Mendoza
Asistente 1: Hugo Fleitas, de Rosario
Asistente 2: Iván Adriel Araya Quintero, de Mendoza
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