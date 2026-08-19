Tapia refutó teorías sobre la final del Mundial: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

A un mes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Claudio “Chiqui” Tapia publicó una extensa carta en defensa de los jugadores de la Selección y apuntó contra las versiones que circularon después del partido, en las que se llegó a sostener que el equipo se había “entregado”.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino cuestionó especialmente a quienes difundieron esas teorías y, según expresó, no rectificaron sus dichos con el paso de las semanas. “Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable”, escribió al comenzar su mensaje.

Tapia sostuvo que una equivocación puede ocurrir, pero diferenció esa situación de instalar sospechas sobre el comportamiento de los futbolistas. En ese sentido, reclamó que quienes impulsaron esas versiones asumieran públicamente lo ocurrido y ofrecieran disculpas.

“De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”, afirmó el dirigente, quien también remarcó que no corresponde poner bajo sospecha a quienes representaron al seleccionado argentino durante la Copa del Mundo.

Las versiones comenzaron a circular luego de la derrota frente a España en la definición del torneo disputada el 19 de julio. Entre distintas publicaciones en redes sociales aparecieron acusaciones sobre una supuesta entrega del partido y otras hipótesis vinculadas con presiones externas.

En los días posteriores a la final, el propio Tapia ya había rechazado esas interpretaciones y reconocido que España había sido superior en el encuentro. También había pedido acompañar al plantel y valorar el recorrido realizado por el equipo durante el Mundial.

Ahora, al cumplirse exactamente un mes de aquella definición, el titular de la AFA volvió sobre el tema y defendió tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico. Sostuvo que mientras el plantel competía dentro de la cancha, desde afuera hubo sectores que buscaron instalar dudas sobre su compromiso.

Tapia cerró su mensaje remarcando que quienes integraron la Selección no tienen explicaciones que dar por lo ocurrido en la final. “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluyó.

La carta completa