Deportes
Villa Mitre y La Armonía bajan el telón de la fecha en la Liga del Sur
El Tricolor recibirá esta tarde al Velezano en El Fortín, en el último partido de la 9ª jornada del Clausura.
La 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur se cerrará esta tarde con un partido importante en El Fortín, donde Villa Mitre recibirá a La Armonía.
El encuentro se jugará desde las 15:30, en Maipú y Necochea, y tendrá como árbitro a Leopoldo Gorosito.
El Tricolor llega con 10 puntos en el Clausura y buscará hacerse fuerte como local para escalar en la tabla. La Armonía, por su parte, aparece con 11 unidades y también necesita sumar en una recta final cada vez más ajustada.
La fecha de Primera A comenzó el viernes, con la victoria de Huracán sobre Sporting por 2 a 1, en el Bruno Lentini. Con ese resultado, el Globo quedó como líder del torneo.
El sábado, en tanto, Libertad y San Francisco igualaron 1 a 1 en el Manuel Manzano, mientras que ayer Bella Vista consiguió un triunfo importante como visitante ante Liniers, por 2 a 0.
Con esos marcadores, Huracán encabeza el Clausura con 15 puntos, seguido por San Francisco con 14. Más atrás aparecen Sporting, Bella Vista y La Armonía con 11, aunque el Velezano todavía debe jugar esta tarde. Villa Mitre suma 10, mientras que Liniers y Libertad tienen 8.
En la tabla acumulada, Huracán también manda con 41 puntos. Lo siguen Bella Vista con 36, Liniers con 31, Villa Mitre con 29, San Francisco con 27, Libertad con 26, La Armonía con 25 y Sporting con 24.
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