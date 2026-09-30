Alumnos de la Escuela de Comercio crearon un chatbot para detectar estafas virtuales

Ocho estudiantes de la Escuela de Comercio, dependiente de la Universidad Nacional del Sur, obtuvieron el primer puesto en la Olimpíada de Economía Financiera con una propuesta destinada a prevenir estafas virtuales, especialmente entre adultos mayores.

El equipo está integrado por Delfina González Rodríguez, Lara Bugatti, Martina Bellino, Alma Martínez Baridón, Benjamín Casas Croceri, Stéfano Frapiccini, Luca Moroni y Catalina Duval, todos de entre 17 y 18 años y alumnos de sexto año.

La iniciativa combina acciones de capacitación para adultos mayores con un chatbot para WhatsApp capaz de analizar un mensaje o un enlace y advertir si podría tratarse de una estafa. El desarrollo puede utilizarse, por ejemplo, para comprobar si una publicidad atribuida a un banco dirige efectivamente a un sitio oficial.

“Hicimos una presentación explicando la iniciativa y el jurado pudo comprobar en vivo el chatbot para detectar si hay una estafa virtual”, contó Benjamín Casas Croceri. El estudiante destacó además la exigencia de la competencia y reveló que el grupo se preparó fuera del horario escolar.

La docente de Matemática Financiera Virginia Corbella explicó que uno de los aspectos más valorados por el jurado fue la posibilidad concreta de utilizar la herramienta desde un teléfono celular. La propuesta estuvo enfocada principalmente en fraudes que simulan provenir de bancos, organismos oficiales o empresas.

Tal como publica Enfoque U, los estudiantes se impusieron sobre otras 13 propuestas finalistas. En total, de la competencia participaron 10.106 jóvenes de entre 15 y 18 años pertenecientes a 398 instituciones argentinas, con contenidos vinculados al ahorro, inversión, crédito y seguridad digital.

Las Olimpíadas son organizadas por Junior Achievement y Mercado Pago. Como premio, los ganadores recibirán tablets, mientras que la Escuela de Comercio obtendrá diez computadoras. Además, el grupo viajará a Buenos Aires para conocer las instalaciones de Mercado Libre.