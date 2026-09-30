Desde la asunción de Milei se eliminaron más de 72.000 empleos públicos

Desde que La Libertad Avanza llegó al poder, instaló una política de ajuste y recorte dentro del Estado y la administración pública es uno de los sectores por donde más se utilizó la "motosierra", dado que se redujeron más de 72.000 puestos de trabajo.

Desde diciembre de 2023 se contabilizaron 341.465 empleos públicos y ese número se redujo hasta los 269.025 registrados en agosto.

De esta manera, el total del recorte se posiciona sobre los 72.440 puestos de trabajo que se perdieron en el sector público, en línea con la política de "motosierra" que mantiene el Gobierno.

#DatoINDEC

Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado: ya están disponibles los datos a agosto de 2026 https://t.co/kUT6K9Xo80 pic.twitter.com/PyfJ02Wnmj — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 30, 2026

Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Particularmente, en agosto se perdieron 1.446 empleos públicos, lo que significó una contracción de 0,5% contra julio y 5,8% contra el mismo mes del último año (reducción de 16.469 puestos de trabajo).

Desglose por sectores

Administración centralizada: pasó de 37.602 a 37.543 empleados, 0,2% mensual menos.

pasó de a empleados, mensual menos. Administración descentralizada: se redujo 0,7% y pasó de 110.819 a 109.988 empleados.

se redujo y pasó de a empleados. Administración desconcentrada: el único sector que se mantuvo sin cambios en el octavo mes del año. Cerró agosto con 21.123 empleados.

el único sector que se mantuvo sin cambios en el octavo mes del año. Cerró agosto con empleados. Otros entes: pasó de 13.616 a 13.226, lo que implicó una reducción de 2,9%, siendo el sector más afectado.

En cuanto a empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 158 puestos de trabajo en relación con julio (-0,2%).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió en sus redes un gráfico donde muestra la diferencia acumulada en la cantidad de puestos de trabajo contabilizados desde finales de 2023 hasta agosto del corriente año.

Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC! pic.twitter.com/jfXdECBfyX — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 30, 2026

"Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!", agregó en la publicación.