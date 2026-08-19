Deportes
Los midgets confirman cuándo se corren las fechas que faltan del Invernal
El certamen continuará este domingo 23 de agosto y tendrá otras tres jornadas hasta octubre. Las últimas dos competencias se disputarán en horario nocturno.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Campeonato Invernal de Midget 2026 confirmó el calendario para lo que resta de la temporada 2026, que tendrá cuatro jornadas entre agosto y octubre.
La próxima cita será el domingo 23 de agosto, cuando se disputará la segunda fecha del torneo. Durante esa misma jornada también se llevarán adelante las finales A y B correspondientes a la primera programación.
Luego, la actividad continuará el domingo 6 de septiembre con la tercera fecha, que será la última prevista en horario diurno.
La cuarta jornada fue programada para el viernes 25 de septiembre y marcará el comienzo de las competencias nocturnas en el tramo final del campeonato.
Finalmente, la quinta y última fecha del calendario se correrá el viernes 9 de octubre, también por la noche.
Los midgets confirman cuándo se corren las fechas que faltan del Invernal
Milei hablará ante empresarios con foco en la reactivación y las inversiones
"Tuny" Kollmann reveló detalles de la detención de Cerimedo y su vínculo con el caso ANDIS
La Armada sumará drones y aviones para reforzar la vigilancia del Mar Argentino, Malvinas y la Antártida
El presidente del BCRA defendió los cambios en los créditos en dólares a empresas: "Ayudará a las pymes"
Más Leídas
-
Noticias B12 horas ago
Robo de cables y persecución por los techos: un detenido y un prófugo
-
Deportes11 horas ago
Bahía tendrá su primer certamen de destreza en Vespa con pilotos de distintos puntos del país
-
Noticias B17 horas ago
Investigador bahiense hizo un gran hallazgo, pero no renuevan su beca: "Quiero hacer ciencia en mi país"
-
Noticias B11 horas ago
Avanza la investigación sobre el delivery acusado de elegir a sus víctimas en el Palihue
-
Noticias B9 horas ago
Feroz ataque de encapuchados en Villa Don Bosco: hieren a un hombre y le roban su celular
-
Noticias B23 horas ago
Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, por el ataque a su expareja
-
Espectáculos11 horas ago
Abel Pintos concentró la atención en la final de “Es mi sueño” con un show en el Teatro Ópera
-
Noticias B23 horas ago
Un hijo de argentinos quedó a cargo de la política exterior de EE.UU. para América Latina