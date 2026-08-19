Los midgets confirman cuándo se corren las fechas que faltan del Invernal

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Invernal de Midget 2026 confirmó el calendario para lo que resta de la temporada 2026, que tendrá cuatro jornadas entre agosto y octubre.

La próxima cita será el domingo 23 de agosto, cuando se disputará la segunda fecha del torneo. Durante esa misma jornada también se llevarán adelante las finales A y B correspondientes a la primera programación.

Luego, la actividad continuará el domingo 6 de septiembre con la tercera fecha, que será la última prevista en horario diurno.

La cuarta jornada fue programada para el viernes 25 de septiembre y marcará el comienzo de las competencias nocturnas en el tramo final del campeonato.

Finalmente, la quinta y última fecha del calendario se correrá el viernes 9 de octubre, también por la noche.