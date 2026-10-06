Abel Pintos aparece entre los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

Abel Pintos volverá a estar entre los protagonistas de una importante premiación nacional. El cantante nacido en Ingeniero White recibió dos nominaciones para los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.

El bahiense competirá en la categoría Mejor Artista Masculino junto con Fito Páez, Dante Spinetta, Coti Sorokin, Milo J, Axel, Emanero y Dillom.

Además, Pintos fue seleccionado en el rubro Mejor Artista Folclórico, donde compartirá nominación con Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Destino San Javier, Coki Ramírez, Maggie Cullen y Jorge Rojas.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer en las últimas horas la nómina completa de candidatos para esta nueva entrega, que buscará reconocer a figuras de diferentes estilos y generaciones de la música nacional.

María Becerra aparece como la artista con mayor cantidad de nominaciones, con siete, seguida por Lali Espósito con seis y Tini Stoessel con cinco. Las tres competirán, entre otros rubros, por los premios a Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La ceremonia contará además con categorías destinadas al rock, música urbana, tango, cuarteto y música tropical, además de reconocimientos a productores, managers, propuestas visuales y shows en vivo.

La gala tendrá lugar en Tango Porteño y será conducida por Hernán Drago y Edith Hermida. Durante la noche también están previstas actuaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Para Abel Pintos, las dos nominaciones significan una nueva presencia en una premiación nacional luego de una extensa trayectoria que comenzó en el folklore y que con el paso de los años lo consolidó como una de las figuras de mayor convocatoria de la música argentina.