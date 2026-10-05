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Octubre Rosa: dónde hacerse mamografías gratuitas en Bahía
En el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, el Municipio reforzó la campaña “Ponele el Pecho”.
En el marco de Octubre Rosa, el Municipio de Bahía Blanca reforzó la campaña “Ponele el Pecho”, destinada a promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.
Desde la comuna remarcaron que la detección precoz permite acceder a un tratamiento oportuno y efectivo, por lo que insistieron en la importancia de realizar los controles correspondientes y, especialmente, la mamografía.
El estudio puede realizarse de manera gratuita, con o sin obra social, en dos puntos de la ciudad.
En el Centro de Salud L. Capelli de Ingeniero White, ubicado en Paul Harris y Lautaro, es necesario solicitar turno previamente. Puede hacerse por teléfono al 4571350, por WhatsApp al 291 6459229 o de manera presencial, de lunes a viernes entre las 9 y las 16.
También se realizan mamografías en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. José Penna, en avenida Láinez 2401, pasillo 2. Allí se entregan 30 turnos diarios por orden de llegada, de lunes a viernes entre las 8 y las 13.
En ambos casos, para acceder al estudio es necesario presentar orden médica, que puede ser extendida por profesionales de ginecología, clínica médica o medicina familiar.
“Informate, controlate y cuidate” es el mensaje central de la campaña, que durante todo octubre busca reforzar la concientización sobre la prevención del cáncer de mama y facilitar el acceso a los controles.
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