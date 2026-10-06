Deportes
El Fiat Uno Pista abre el playoff en Olavarría y comienza la pelea por el título
La categoría disputará este fin de semana la primera fecha de la etapa definitoria en el Autódromo Hermanos Emiliozzi.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Fiat Uno Pista comenzará este fin de semana una nueva etapa de la temporada 2026 con la disputa de la primera fecha del playoff, instancia que definirá al campeón de la categoría.
La cita será el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, escenario que recibirá también a las Mayores del Sudeste y promete un importante parque automotor durante ambas jornadas.
Los 12 clasificados son: Pablo Arévalo, Cristian Martínez, Agustín Minujín, Sandro Romay, Lucas Laguzzi, Alejo Soto Duelle, Gustavo Romano, Juan Pablo Izarra, Mariano Lange, Nicolás Virdis, Emiliano Fernández, Martín Wilhengoff.
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