Dictan prisión preventiva para el detenido por el brutal crimen de White

La Justicia dictó en las últimas horas la prisión preventiva de Joaquín Eleazar Larraburu, acusado por el homicidio de Santiago Vega, ocurrido el pasado 1 de agosto en Ingeniero White.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3, a pedido del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N°5, y convirtió en preventiva la detención que el sospechoso cumplía desde el inicio de la investigación.

De acuerdo con la causa, el hecho se produjo en la vía pública, sobre Plunkett al 3700, donde Larraburu habría utilizado un arma de fuego y efectuado un disparo a corta distancia contra Vega, provocándole la muerte. La acusación sostiene que actuó con intención de matarlo o representándose que su accionar podía tener ese desenlace.

Además, la Fiscalía le atribuye haber portado el arma sin contar con la correspondiente autorización legal. Según se indicó, el elemento se encontraba en el interior del Volkswagen Gol que conducía el acusado.

Larraburu está imputado por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, mientras continúa la investigación judicial por el crimen.