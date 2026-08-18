"Icardi estuvo asqueroso": fuerte crítica por su intervención en el conflicto entre la China Suárez y Vicuña

La polémica entre Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi volvió a ocupar el centro de la escena este martes durante la columna de espectáculos de Laura Ubfal en Hora Pico, por La Brújula 24. La periodista cuestionó especialmente la intervención del futbolista en el conflicto y consideró innecesaria su exposición pública.

“Icardi estuvo asqueroso”, afirmó al referirse al mensaje publicado por el delantero después de las declaraciones de Vicuña sobre la distancia que lo separó de sus hijos. “No se entiende para qué se mete, cuál es la venganza o la bronca de meterse con un padre que tiene razón en decir que sus hijos estuvieron a 14.000 kilómetros de distancia”, señaló.

Ubfal también planteó interrogantes sobre cómo podría continuar la relación entre los adultos, especialmente ante futuros viajes de los menores. “No sé qué va a pasar ahora cuando tenga que darle permiso Vicuña para que sus chicos se muevan”, sostuvo, y remarcó que espera que los niños no terminen quedando en medio del conflicto.

Durante la charla también se mencionó la posibilidad de que Icardi continúe su carrera en Lazio, aunque la periodista evitó profundizar sobre las negociaciones deportivas. “Me alegro por él y que vivan en Roma felices”, ironizó, antes de volver a marcar su desacuerdo con las discusiones públicas que rodean a la pareja.

En otro tramo de la columna, Ubfal confirmó el embarazo de Estefi Berardi, quien espera su primer hijo junto a su pareja. La periodista contó que la panelista dio a conocer la noticia después de que Ángel de Brito adelantara la información y destacó que ambos, de 36 años, atraviesan con entusiasmo la llegada del bebé.

La serie sobre Moria Casán también formó parte del análisis. Ubfal elogió especialmente la actuación de Sofía Gala, a quien consideró la más lograda de las intérpretes que encarnan diferentes etapas de la vida de la diva. “Es excelente actriz y tiene la ventaja de parecerse mucho a la madre”, expresó.

Además, anticipó que Telefe trabaja en una nueva edición infantil de MasterChef, con Ian Lucas como una de las figuras centrales del proyecto. Según explicó, la producción evalúa grabar los sábados debido a las obligaciones escolares de los participantes, con la intención de tener el ciclo preparado hacia fin de año.

Por último, se refirió a los movimientos de El Trece para el verano. Señaló que existe un proyecto para desarrollar un gran show de talentos que pueda ocupar el prime time durante las vacaciones de Mario Pergolini y Guido Kaczka, mientras continúan las conversaciones por el posible regreso de Nicolás Repetto a la televisión. “Está en camino, pero no está firmado”, aclaró.

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