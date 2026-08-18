El Gobierno amplió el secreto militar sobre el sistema de armas de la Fuerza Aérea

El Gobierno nacional amplió este martes la declaración de secreto militar sobre el sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina y sumó bajo esa clasificación la exportación de material sensible relacionado con las aeronaves incorporadas por el país. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 735/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La normativa alcanza a partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento tanto real como destinado a entrenamiento. Según explicó el Poder Ejecutivo, el objetivo es preservar información considerada sensible en las operaciones necesarias para enviar esos elementos al exterior.

La disposición está vinculada principalmente con el sistema compuesto por los 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. El material podrá ser exportado para realizar tareas de mantenimiento, actualización y otras intervenciones necesarias para garantizar la operatividad de las aeronaves.

La nueva resolución se suma a una serie de medidas adoptadas desde el año 2024. Tal como publica el portal Infobae, en abril de ese año, el Decreto 370/2024 había declarado secreto militar la operación contractual para la adquisición de los cazas, mientras que meses después esa condición se extendió a las obras de infraestructura y a la importación del equipamiento relacionado con el proyecto.

La clasificación también abarcó las instalaciones de la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Posteriormente se incorporaron los contratos destinados a sumar equipos y capacidades complementarias, incluidos acuerdos celebrados con Estados Unidos mediante el programa Foreign Military Sales.

El Gobierno fundamentó la nueva decisión en el inicio de las actividades de vuelo del sistema de armas, que comenzaron el 30 de marzo de 2026 en el Área Material Río Cuarto. A partir de esa etapa, consideró necesario establecer mecanismos específicos para permitir la salida temporal del país de componentes que requieran mantenimiento o actualización.

La Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa será la encargada de instrumentar las operaciones contempladas por la normativa. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.