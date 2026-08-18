Alivio fiscal: el Municipio lanzó descuentos y planes de pago para comerciantes endeudados

El Municipio puso en marcha un plan de alivio fiscal destinado a comerciantes endeudados, con descuentos de hasta el 80% sobre los intereses y alternativas de financiación de hasta 24 cuotas. La medida fue presentada este martes en la Sala Estomba del Palacio Municipal.

El anuncio fue encabezado esta mañana por el jefe de Gabinete comunal, Luis Calderaro, y el secretario de Economía, Carlos De Vadillo, junto a representantes de la Cámara de Comercio y de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

Según explicó De Vadillo en diálogo con el móvil de La Brújula 24, podrán incorporarse al régimen las deudas acumuladas hasta el 30 de junio y habrá distintas modalidades según la forma elegida para regularizar la situación. Quienes opten por cancelar la totalidad de la deuda al contado accederán a una quita del 80% sobre los intereses. En caso de elegir un plan de tres cuotas, el descuento será del 35%.

También se habilitará una alternativa de hasta 12 cuotas, con un anticipo del 10% y una reducción del 15% sobre los intereses. Para quienes necesiten un plazo mayor, habrá un esquema de hasta 24 pagos, con un anticipo del 10%, aunque en ese caso no se aplicará quita sobre los intereses.

El programa tendrá un primer vencimiento el 30 de septiembre y estará dirigido a comercios cuyo promedio mensual de facturación correspondiente a enero, febrero y marzo no supere los $35 millones.

Uno de los datos que expuso el Municipio durante la presentación refleja las dificultades que atraviesa parte del sector. De unos 7.000 comercios que cumplen con las condiciones para ingresar al régimen, más de 4.500 registran algún tipo de deuda municipal al 30 de junio.

“Son tiempos bravos. Uno lo ve día a día en la calle”, reconoció De Vadillo, quien aclaró que las obligaciones con la comuna muchas veces no constituyen el principal problema financiero de los comercios, que también afrontan compromisos tributarios provinciales y nacionales.

Como parte de las medidas de acompañamiento, la comuna resolvió además suspender momentáneamente las acciones judiciales vinculadas con esas deudas, con la intención de facilitar que los comerciantes puedan regularizar su situación antes de avanzar con instancias de cobro.

La moratoria se encuentra vigente y los planes pueden tramitarse tanto de manera presencial como virtual. Desde el Municipio señalan que, por las características de las tasas comerciales y declaraciones juradas, se espera que buena parte de las adhesiones se canalicen de forma digital.

Durante la conferencia también se brindaron precisiones sobre los $300 millones que la Cámara de Diputados bonaerense había destinado en julio al comercio bahiense. A partir de este martes quedó habilitada la inscripción, que permanecerá abierta hasta el 28 de agosto a través de Mi Bahía.

Ese fondo será distribuido entre 300 comercios mediante aportes no reintegrables de $1 millón. Los beneficiarios serán definidos a partir de un índice de vulnerabilidad fiscal que tendrá en cuenta, entre otros factores, el nivel de facturación y la situación de deuda de cada establecimiento.

Calderaro indicó además que continúan las gestiones para intentar obtener una asistencia similar a través de la Cámara de Senadores bonaerense, con el objetivo de ampliar las herramientas de acompañamiento para el sector comercial de la ciudad.